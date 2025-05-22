TUSAŞ'tan KAAN Test Uçuşu Paylaşımı

TUSAŞ'tan "KAAN" paylaşımı
ANKARA - Türk Havacılık Uzay Sanayii sosyal medya hesabından KAAN'ın gökyüzündeki görüntülerini paylaştı.
TUSAŞ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın test uçuşunun bulunduğu yeni videoya yer verdi.
TUSAŞ'ın KAAN paylaşımında, "Gökyüzüne yazılmış sevdanın izindeyiz" ifadeleri kullanıldı.
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