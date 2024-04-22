Tuzla'da 23 Nisan coşkusu başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Tuzla'da 23 Nisan coşkusu başladı

Geniş Video İzle

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Tuzla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını belirtti. Emlak Konut AÇEM'de düzenlenen programda çocukların gösterileri büyük beğeni topladı. Başkan Bingöl, çocuklara verilen önemin artırılacağını ve Tuzla'nın çocuklarının eğitimi ve mutluluğu için çalışacaklarını ifade etti.

22.04.2024 17:25  Güncelleme: 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da 23 Nisan coşkusu başladı

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl: "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tuzla'da coşkuyla kutlanmaya başlandı. Emlak Konut Anne Çocuk Eğitim Merkezi öğrencilerinin düzenlediği gösteriler büyük beğeni topladı. Programa katılan Başkan Bingöl, tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Tuzla'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanmaya başladı. Emlak Konut AÇEM'de düzenlenen programda ilk olarak şehit ve gaziler için saygı duruşu gerçekleştirildi, ardından İstiklal Marşı okundu. Çiçekler ve kelebekler sınıfı öğrencilerinin sergilediği dans gösterileri ile devam eden program, izleyenler tarafından oldukça ilgiyle karşılandı.

"Çocuğa verilen önemi artırdığımız bir dönem inşa ediyor olacağız"

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, "Çocuğa verilen önemi artırdığımız bir dönem inşa ediyor olacağız. Anne çocuk iletişimini de geliştiren bir pozisyonda olacağız; bu konuyu kreşlerle de desteklemek istiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. 23 Nisan'ın bağımsızlığımızın da ilan edildiği güne denk gelmesi oldukça önem arz ediyor. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına yürekten minnet duyduğunuzu ifade etmek lazım. Çünkü 23 Nisan 1920 Türkiye tarihinin bambaşka bir noktası. Bu noktadan itibaren birçok şey değişti ve Tuzla'da bağımsızlık ruhunu hakikaten eline almış ve birey olma özgürlüğünü de gelecekte ele geçirmesi için çocuğun eğitimi, sosyalleşmesi, kültürel ve sosyal alanlarda beslenmesi bizim için çok önemli. Tuzla bunun için çok elverişli bir coğrafyaya sahip. Bu noktada elimizden geleni sonuna kadar yapıyor olacağız; örneğin AÇEM'lerin yanına kreş ekleyeceğiz. Çocuk festivallerini gerçekleştiriyor olacağız. Bu yaza hızlı giriyoruz" diye konuştu.

Ayşegül Bingöl ise, "Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Çocuklarla bir arada gerçekleştirilen etkinlikler çok enerji dolu geçiyor. Tuzla'nın geleceği Tuzla'nın çocuklarına emanet. Bu yüzden onların eğitimleri, eğlendiği alanlar, mutlu olduğu ve coşkuyla hatırladığı günler yaratmak çok önemli. Bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini umuyoruz" dedi.

Tuzla\'da 23 Nisan coşkusu başladı
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Eren Ali Bingöl, Ali Bingöl, 23 Nisan, Bingöl, Çocuk, Tuzla, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Tuzla'da 23 Nisan coşkusu başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
17:02 İran’da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti İran'da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti
16:59 Kartal’da 5 eksik İşte Beşiktaş’ın Ankaragücü maçı kadrosu Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:19 PKK Suriye’de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
15:09 Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 18:40:17. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla'da 23 Nisan coşkusu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement