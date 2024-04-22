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Tuzla'da 23 Nisan coşkusu başladı

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl: "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tuzla'da coşkuyla kutlanmaya başlandı. Emlak Konut Anne Çocuk Eğitim Merkezi öğrencilerinin düzenlediği gösteriler büyük beğeni topladı. Programa katılan Başkan Bingöl, tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Tuzla'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanmaya başladı. Emlak Konut AÇEM'de düzenlenen programda ilk olarak şehit ve gaziler için saygı duruşu gerçekleştirildi, ardından İstiklal Marşı okundu. Çiçekler ve kelebekler sınıfı öğrencilerinin sergilediği dans gösterileri ile devam eden program, izleyenler tarafından oldukça ilgiyle karşılandı.

"Çocuğa verilen önemi artırdığımız bir dönem inşa ediyor olacağız"

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, "Çocuğa verilen önemi artırdığımız bir dönem inşa ediyor olacağız. Anne çocuk iletişimini de geliştiren bir pozisyonda olacağız; bu konuyu kreşlerle de desteklemek istiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. 23 Nisan'ın bağımsızlığımızın da ilan edildiği güne denk gelmesi oldukça önem arz ediyor. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına yürekten minnet duyduğunuzu ifade etmek lazım. Çünkü 23 Nisan 1920 Türkiye tarihinin bambaşka bir noktası. Bu noktadan itibaren birçok şey değişti ve Tuzla'da bağımsızlık ruhunu hakikaten eline almış ve birey olma özgürlüğünü de gelecekte ele geçirmesi için çocuğun eğitimi, sosyalleşmesi, kültürel ve sosyal alanlarda beslenmesi bizim için çok önemli. Tuzla bunun için çok elverişli bir coğrafyaya sahip. Bu noktada elimizden geleni sonuna kadar yapıyor olacağız; örneğin AÇEM'lerin yanına kreş ekleyeceğiz. Çocuk festivallerini gerçekleştiriyor olacağız. Bu yaza hızlı giriyoruz" diye konuştu.

Ayşegül Bingöl ise, "Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Çocuklarla bir arada gerçekleştirilen etkinlikler çok enerji dolu geçiyor. Tuzla'nın geleceği Tuzla'nın çocuklarına emanet. Bu yüzden onların eğitimleri, eğlendiği alanlar, mutlu olduğu ve coşkuyla hatırladığı günler yaratmak çok önemli. Bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini umuyoruz" dedi.