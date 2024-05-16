Uçamayan serçenin imdadına yetiştiler - Son Dakika
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Genel

Uçamayan serçenin imdadına yetiştiler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yolda bitkin düşen ve uçamayan serçe, devriye gezen zabıta ekipleri tarafından veteriner hekime götürüldü. Tedavisinin ardından bulunduğu yere götürülen serçe yeniden doğaya salındı.

16.05.2024 21:26
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Uçamayan serçenin imdadına yetiştiler

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yolda bitkin düşen ve uçamayan serçe, devriye gezen zabıta ekipleri tarafından veteriner hekime götürüldü. Tedavisinin ardından bulunduğu yere götürülen serçe yeniden doğaya salındı.

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, devriye gezdikleri sırada asfalt yolda uçamayan, bitkin düşmüş serçe gördü. Serçeyi alan ekipler, Darıca Belediyesi Sevimli Dostlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Merkezdeki veteriner hekim tarafından tedavi edilen minik serçe, bulunduğu yere götürülerek zabıta ekipleri tarafından yeniden doğaya salındı. Bu anlar cep telefonu kamerası ile de kayda alındı.

Devriye gezdikleri sırada serçeye rastladıklarını anlatan Zabıta memuru Mehmet Çakır, "Serçenin yolda hareketsiz halde olduğunu görünce bir arabanın çarpacağını düşünerek hemen trafiği durdurduk. Serçeyi alarak Darıca Belediyesi Sevimli Dostlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdük ve tedavisini yaptırdık. Ardından serçeyi aldığımız yerde doğaya bıraktık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Uçamayan serçenin imdadına yetiştiler - Son Dakika

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