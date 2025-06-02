Ukrayna ve Rusya Heyetleri Görüşmeleri Tamamladı

Ukrayna ve Rusya heyetleri Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı

İSTANBUL - Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmelerin son bulmasının ardından her iki heyet de Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı.

İstanbul'da barış masası kuruldu. Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmeler sona erdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmelerin sona ermesinin ardından basın açıklaması yapıldı. Her iki heyet basın açıklamasının ardından Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı.