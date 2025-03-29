Uzun Çarşı'da Bayram Morali - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Uzun Çarşı'da Bayram Morali

Depremin ardından Uzun Çarşı'da bayram alışverişi kalabalık oluşturdu, esnafa ve vatandaşa moral oldu.

29.03.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremin yıktığı Uzun Çarşı'da bayram kalabalığı esnafa ve vatandaşa moral oldu

Esnaf Seda Kör: "İnsanların hepsi tatlı bir telaş içinde bayram için birbirlerine veya çocuklarına bayramlık alıyorlar"

Vatandaş Necip Demir: "Burası yıkık dökükte olsa da insanlar bayram alışverişini yapıyorlar"

Esnaf Erkan Cihangir: "Uzunçarşı bayadır sessiz ve sakindi ama şimdi bayram telaşı var"

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da afetzede vatandaşlar, bayram alışverişi için Antakya ilçesinde bulunan Uzun Çarşı'da yapmaya devam ediyorlar. Eski günleri aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı çarşıdaki kalabalık afetzede esnafa ve vatandaşa moral oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde zarar gören ticaretin merkezi konumunda olan Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı'da bir yandan inşa işlemleri devam ederken bir yandan da enkaza dönen çarşıdaki iş yerlerinde alış veriş devam ediyor. Hataylılar, her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramında da alışveriş için tarihi uzun çarşıyı tercih etti. Deprem sonrasındaki günlere göre daha kalabalık görüntülerin ortaya çıktığı çarşıdaki yoğunluk hem vatandaşlara hem de esnafa moral oldu.

"İnsanların hepsi tatlı bir telaş içinde bayram için birbirlerine veya çocuklarına bayramlık alıyorlar"

Uzun çarşıda bayram alışverişin güzel bir yoğunluk olduğunu ifade eden Esnaf Seda Kör, "Uzunçarşı'da giyim üzerine kıyafetler satıyoruz. Ramazan Bayramı yoğunluğu iyi geçiyor. Depremden sonra üçüncü bayramı yine aynı heyecanla coşkuyla kutlayacağız. Çarşıda kalabalık var ve insanlar depremden öncesi gibi heyecanla mutlulukla alışveriş yapıyor. Ortalama bir haftadır bayram alışverişi başladı. İnsanların hepsi tatlı bir telaş içinde bayram için birbirlerine veya çocuklarına bayramlık alıyorlar. Deprem sonrası bizler çok üzülmüştük ama şu anda tekrardan maddi manevi olarak ayağa kalktık. İnsanlar mutlu şekilde alışveriş yapıp gittiğini görmek bizi mutlu ediyor. Depremden önceki kadar olmasa da şu anda insanlar kendilerini toplamışlar. İnsanlar daha mutlu ve enerjikler bu da bizi mutlu ediyor. Yakınlarını veya aileden birilerini kaybedenler de tekrar hayat dönmeye başlamışlar. Bu bayram alışverişindeki kalabalık insanlara moral oldu" dedi.

"Uzunçarşı bayadır sessiz ve sakindi ama şimdi bayram telaşı var"

Uzun zamandır çarşıda bu kadar yoğunluğu görmediğini dile getiren esnaf Erkan Cihangir, "Aslında işler yoğun değil ama bu kalabalığı görmek çok güzel oluyor. Uzun zamandır böyle bir kalabalığı ve kargaşayı özlemiştik. İnşallah her şey daha güzel olacak. Uzunçarşı bayadır sessiz ve sakindi ama şimdi bayram telaşı var. Bayram yoğunluğu var. İş olmasa bile bu kalabalığı görmek güzel oluyor" şeklinde konuştu.

"Burası yıkık dökükte olsa da insanlar bayram alışverişini yapıyorlar"

Depremden sonraki bayramların buruk geçtiğini ifade eden Necip Demir, "Burası yıkık dökükte olsa da insanlar bayram alışverişini yapıyorlar. Bayram yoğunluğu da bize insanların şehri terk etmediklerini gösteriyorlar. Bayram yoğunluğu geçen yıla göre daha fazla artmış durumda. Her yıl olduğu gibi bayramlar biraz buruk geçecek. Çünkü bazı evlerde elini öpeceğimiz babalar yok, bazı evlerde elimiz öptüreceğimiz evlat yok ve bazı evlerde de sarılıp iyi ki varsın diyeceğimiz eşlerimiz yok. O yüzden bayramımız sessiz ve buruk geçecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Alışveriş, 3-sayfa, Ekonomi, Deprem, Kültür, Genel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Genel Uzun Çarşı'da Bayram Morali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’den KKTC’deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki AK Parti'den KKTC'deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki
İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
Sapanca Gölü’nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu Sapanca Gölü'nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu
Jose Mourinho’dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Trump gözünü diktiği Grönland’a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı Trump gözünü diktiği Grönland'a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı

16:39 Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
23:48 Trump gözünü diktiği Grönland’a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı Trump gözünü diktiği Grönland'a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı
22:24 Kanarya’dan gol şov Fenerbahçe, Bodrum FK’yı deplasmanda devirdi Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı deplasmanda devirdi
22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
20:51 Jose Mourinho’dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket
20:35 Sapanca Gölü’nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu Sapanca Gölü'nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
20:21 AK Parti’den KKTC’deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki AK Parti'den KKTC'deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 17:51:54. #7.12#
SON DAKİKA: Uzun Çarşı'da Bayram Morali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement