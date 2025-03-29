Uzun Çarşı'da Bayram Morali

Depremin yıktığı Uzun Çarşı'da bayram kalabalığı esnafa ve vatandaşa moral oldu

Esnaf Seda Kör: "İnsanların hepsi tatlı bir telaş içinde bayram için birbirlerine veya çocuklarına bayramlık alıyorlar"

Vatandaş Necip Demir: "Burası yıkık dökükte olsa da insanlar bayram alışverişini yapıyorlar"

Esnaf Erkan Cihangir: "Uzunçarşı bayadır sessiz ve sakindi ama şimdi bayram telaşı var"

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da afetzede vatandaşlar, bayram alışverişi için Antakya ilçesinde bulunan Uzun Çarşı'da yapmaya devam ediyorlar. Eski günleri aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı çarşıdaki kalabalık afetzede esnafa ve vatandaşa moral oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde zarar gören ticaretin merkezi konumunda olan Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı'da bir yandan inşa işlemleri devam ederken bir yandan da enkaza dönen çarşıdaki iş yerlerinde alış veriş devam ediyor. Hataylılar, her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramında da alışveriş için tarihi uzun çarşıyı tercih etti. Deprem sonrasındaki günlere göre daha kalabalık görüntülerin ortaya çıktığı çarşıdaki yoğunluk hem vatandaşlara hem de esnafa moral oldu.

"İnsanların hepsi tatlı bir telaş içinde bayram için birbirlerine veya çocuklarına bayramlık alıyorlar"

Uzun çarşıda bayram alışverişin güzel bir yoğunluk olduğunu ifade eden Esnaf Seda Kör, "Uzunçarşı'da giyim üzerine kıyafetler satıyoruz. Ramazan Bayramı yoğunluğu iyi geçiyor. Depremden sonra üçüncü bayramı yine aynı heyecanla coşkuyla kutlayacağız. Çarşıda kalabalık var ve insanlar depremden öncesi gibi heyecanla mutlulukla alışveriş yapıyor. Ortalama bir haftadır bayram alışverişi başladı. İnsanların hepsi tatlı bir telaş içinde bayram için birbirlerine veya çocuklarına bayramlık alıyorlar. Deprem sonrası bizler çok üzülmüştük ama şu anda tekrardan maddi manevi olarak ayağa kalktık. İnsanlar mutlu şekilde alışveriş yapıp gittiğini görmek bizi mutlu ediyor. Depremden önceki kadar olmasa da şu anda insanlar kendilerini toplamışlar. İnsanlar daha mutlu ve enerjikler bu da bizi mutlu ediyor. Yakınlarını veya aileden birilerini kaybedenler de tekrar hayat dönmeye başlamışlar. Bu bayram alışverişindeki kalabalık insanlara moral oldu" dedi.

"Uzunçarşı bayadır sessiz ve sakindi ama şimdi bayram telaşı var"

Uzun zamandır çarşıda bu kadar yoğunluğu görmediğini dile getiren esnaf Erkan Cihangir, "Aslında işler yoğun değil ama bu kalabalığı görmek çok güzel oluyor. Uzun zamandır böyle bir kalabalığı ve kargaşayı özlemiştik. İnşallah her şey daha güzel olacak. Uzunçarşı bayadır sessiz ve sakindi ama şimdi bayram telaşı var. Bayram yoğunluğu var. İş olmasa bile bu kalabalığı görmek güzel oluyor" şeklinde konuştu.

"Burası yıkık dökükte olsa da insanlar bayram alışverişini yapıyorlar"

Depremden sonraki bayramların buruk geçtiğini ifade eden Necip Demir, "Burası yıkık dökükte olsa da insanlar bayram alışverişini yapıyorlar. Bayram yoğunluğu da bize insanların şehri terk etmediklerini gösteriyorlar. Bayram yoğunluğu geçen yıla göre daha fazla artmış durumda. Her yıl olduğu gibi bayramlar biraz buruk geçecek. Çünkü bazı evlerde elini öpeceğimiz babalar yok, bazı evlerde elimiz öptüreceğimiz evlat yok ve bazı evlerde de sarılıp iyi ki varsın diyeceğimiz eşlerimiz yok. O yüzden bayramımız sessiz ve buruk geçecek" ifadelerini kullandı.