Vakfıkebir'de Helikopter Korkuttu - Son Dakika
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Vakfıkebir'de Helikopter Korkuttu

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Sahil yoluna iniş yapan helikopter, arıza nedeniyle paniğe yol açtı, ardından tekrar havalandı.

28.02.2025 12:19
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde sahil yolu kenarına iniş yapan helikopter korkuttu

TRABZON - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alana iniş yapan helikopter korkuttu. Arıza nedeniyle acil iniş yaptığı öğrenilen helikopter bir süre sonra tekrar havalandı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yol kenarına iniş yapan helikopter korku ve paniğe neden oldu. Yüksek gerilim hatlarında enerji kesilmeden helikopterle canlı bakım çalışmaları için uçuş yapan TEİAŞ'a ait olduğu belirlenen helikopterin toprak alana inmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından helikopterin arıza nedeniyle acil iniş yaptığı öğrenilirken, pilotlar tarafından arızanın giderilmesinin ardından havalanan helikopter elektrik iletim hatlarını temizlemek için çalışmalarına devam etti.

Kaynak: İHA

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