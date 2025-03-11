Van'da Ramazan Lezzeti: Güllacın Yükselişi - Son Dakika
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Genel

Van'da Ramazan Lezzeti: Güllacın Yükselişi

Ramazan ayında Van'da güllaç, hafif ve lezzetli bir tatlı olarak yoğun ilgi görüyor.

11.03.2025 16:16
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Van'da Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti: Güllaç

VAN - Van'da Ramazan ayıyla birlikte tatlıcılar iftar sonrası tüketilen hafif tatlılardan biri olan güllacı özenle hazırlayarak vatandaşların beğenisine sunuyor.

Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen güllaç, hem lezzeti hem de hafifliğiyle iftar sonrası çayın yanında keyifle tüketilmeye devam ediyor. Hafif ve lezzetli yapısıyla bilinen güllaç, özellikle sütlü tatlıları sevenlerin favorileri arasında yer alıyor. Van'daki tatlı ustaları, geleneksel tariflere sadık kalarak ceviz, fıstık ve özel aromalarla zenginleştirdikleri güllacı titizlikle hazırlıyor. Tatlıcılar, Ramazan ayında güllaca olan talebin arttığını belirterek, iftar sonrası hafif bir tatlı tercih eden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade etti.

"Güllacın geleneksel halini bozmuyoruz"

İHA muhabirine konuşan tatlı ustası Orhan Çetiz, güllacın Ramazan ayında iftar sonrası tercih edilen bir tatlı olduğunu belirtti. Yoğun talepten dolayı siparişlere zor yetiştiklerini ifade eden Çetiz, "Günlük 20 ila 30 civarında tepsi güllaç üretimimiz oluyor. Dışarıda çikolatalı ve muhallebili yapanlar oluyor. Ancak biz güllacın geleneksel halini bozmuyoruz. Daha çok cevizli ve fıstıklı yapıyoruz. Ramazan dışında güllaç üretimimiz olmuyor. Daha çok sipariş olursa yaparız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Van'da Ramazan Lezzeti: Güllacın Yükselişi - Son Dakika

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