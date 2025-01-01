Yeni Yılda Gazze İçin Yürüyüş

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Yeni yılın ilk gününde Gazze için binlerce kişi Galata Köprüsü'ne akın etti

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından binlerce kişi, yeni yılın ilk gününde Gazze için Galata Köprüsü'ne akın etti. Yürüyüşe katılan insan seli havadan görüntülendi.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından binlerce kişi, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı. Milli İrade Platformu çatısında yer alan 308 sivil toplum kuruluşunun, geçen yıl 1 Ocak'ta olduğu gibi bu yıl da yeni yılın ilk gününde düzenlediği yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar havadan görüntülendi.