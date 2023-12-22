Yeşil sahada kavgada: Öğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdi

Kavgada yaralanan öğrenci: "Kanımız aktı"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasındaki maçta öğrenciler tekmeli sopalı kavga etti. 2 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrencilerden biri "Kanımız aktı ağabey" diyerek tepki gösterdi.

Nevşehir'de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasında Avanos Anadolu Lisesi ile Altınyıldız Koleji Nevşehir Gençlik Spor 3 Nolu Çim Saha da karşılaştı. Altınyıldız Koleji'nin 2-0 önde götürdüğü maçın 89. dakikasında kavga çıktı. Teknik direktörlerinde girdiği kavgada, öğrenciler tekmeli sopalı kavga etti. Statta bulunan polislerin araya girmesiyle taraflar ayırılırken, 2 öğrenci yaralandı. Kafasına aldığı darbeyle yaralanan öğrenci, "kanımız aktı ağabey" diyerek, tepki gösterdi.

Kavgaya karışan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola gitti.