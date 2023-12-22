 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeşil sahada kavgada: Öğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşil sahada kavgada: Öğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdi

Nevşehir'de düzenlenen futbol turnuvasında öğrenciler arasında çıkan kavgada 2 öğrenci yaralandı. Kavgaya karışan taraflar şikayetçi olmak için karakola gitti.

Yeşil sahada kavgada: Öğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdi
22.12.2023 - 20:26,
Abone Ol

Yeşil sahada kavgada: Öğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdi

Kavgada yaralanan öğrenci: "Kanımız aktı"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasındaki maçta öğrenciler tekmeli sopalı kavga etti. 2 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrencilerden biri "Kanımız aktı ağabey" diyerek tepki gösterdi.

Nevşehir'de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasında Avanos Anadolu Lisesi ile Altınyıldız Koleji Nevşehir Gençlik Spor 3 Nolu Çim Saha da karşılaştı. Altınyıldız Koleji'nin 2-0 önde götürdüğü maçın 89. dakikasında kavga çıktı. Teknik direktörlerinde girdiği kavgada, öğrenciler tekmeli sopalı kavga etti. Statta bulunan polislerin araya girmesiyle taraflar ayırılırken, 2 öğrenci yaralandı. Kafasına aldığı darbeyle yaralanan öğrenci, "kanımız aktı ağabey" diyerek, tepki gösterdi.

Kavgaya karışan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola gitti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Altınyıldız, Nevşehir, kavga, Güvenlik, Genel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Yeşil sahada kavgada: Öğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdi - Son Dakika


21:03
Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

Son Dakika
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 21:10:01. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşil sahada kavgada: Öğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement