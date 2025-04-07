Yüksekovalılar Tebriz\'de Tarihi Keşif

Yüksekovalı grup Tebriz'in Tarihi Alanlarını Gezdiler

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren STIGIA Turizm öncülüğünde bir araya gelen 18 kişilik grup, İran'ın Tebriz şehrinin tarihi alanlarını gezdi.

Tarihi bir hava taşıyan Tebriz kenti, turistler için en popüler cazibe merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Yüksekovalı 18 kişilik grup, İran'ın Urmiye ve Mahabad şehirlerinin ardından Tebriz'deki tarihi alanları ziyaret ederek bölge rehberinden bilgi aldı.

Yüksekovalılar, Tebriz kentinde bulunan Şah Gölü, Şairler Anıtı, Kaçar Müzesi, Gök Mescidi, Azerbaycan Müzesi, Eynalı Dağı ve Gölü, Tebriz Kapalı Çarşısı ve Saat Meydanı'nı ziyaret ettiler.

Mehdi Gözey ve Vahit Vahid Arjomand rehberliğindeki 18 kişilik ekip, tur programlarını tamamladıktan sonra Yüksekova'ya döndü.

Yüksekovalıları gezdiren rehber Vahit Arjomand, "18 kişilik grubumuzla birlikte Tebriz'de yaptığımız turda Şah Gölü, Şairler Anıtı, Kaçar Müzesi, Gök Mescidi, Azerbaycan Müzesi, Eynalı Dağı ve Gölü, Tebriz Kapalı Çarşısı ve Saat Meydanı'nı ziyaret ederek keyifli bir tur yaşadık. Tüm ziyaret ettiğimiz mekanlar tarihi öneme sahiptir. Çok güzel ve keyifli bir turdu. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şairler Anıtında görev yapan Sadr Mohamadi ise Tebriz'in önemli tarihlerinden birinin burada olduğunu belirterek, "Burada önemli şairlerin anıları var. Yaklaşık 400 şair bu anıtta yer alıyor. Tebriz'i ziyaret etmek isteyen herkesi buraya bekleriz. Burada tarihimizi en güzel şekilde yansıtıyoruz. Dışardan gelen tüm misafirlerimize rahat bir ziyaret geçirmelerini diliyoruz" dedi.