Yusuf Dikeç: Olimpiyatların Fenomeni

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Bakan Bak: "Yusuf Dikeç'in pozu tüm olimpiyatlarda ve hala bir fenomen"

Bakan Bak, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ile bir araya geldi

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yusuf Dikeç'in pozu tüm olimpiyatlarda ve hala bir fenomen. Çok doğal bir hareketini insanlar hemen kabullendiler. Bu güzel hareketi bu vizyonu kabullendi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan ile bir araya geldi. 'Gençler Bakanlığında' projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bakanlığı anlatan tanıtım videosu izletildi. Programın açılışında konuşan Bakan Bak, "Bakanlığımıza hoş geldiniz sizleri seviyoruz iyi ki varsınız" diye konuştu.

"Toplumsal faaliyetlerde yer almazsanız kendinizi geliştiremezsiniz"

Sivil Toplum Kuruluşlarında bulunmanın ve çalışmanın önemini vurgulayan Bak, "Sivil Toplum Kuruluşları ve toplumsal faaliyetlerde yer almazsanız kendinizi geliştiremezsiniz. Özellikle sporla ilgili sivil toplum kuruluşlarında bulundum" diye konuştu.

"Ülkemizde gençlikle ilgili ciddi çalışmalar var"

Türkiye'de gençlerle ilgili ciddi çalışmalar olduğuna değinen Bakan Bak, "Ülkemizde gençlikle ilgili ciddi çalışmalar var. Sizlerin bu fırsatları yakalanmanız öğrenmeniz anlatmanız büyük bir fırsat. Bugün de yaklaşık 419 gencimiz bizimle. Bakanlığımızı tanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Yusuf Dikeç'in pozu tüm olimpiyatlarda ve hala bir fenomen"

Yusuf Dikeç'in hareketinin bir fenomen olduğunu söyleyen Bak, "Yusuf Dikeç'in pozu tüm olimpiyatlarda ve hala bir fenomen. Çok doğal bir hareketini insanlar hemen kabullendiler. Bu güzel hareketi bu vizyonu kabullendi" açıklamasında bulundu.

"Annenize of bile demeyin babanıza of bile demeyin"

Bakan Bak, gençlerin anne ve babalarını çok sevmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Sizi başkalarının yönetmesine izin vermeyin ve anne babanızı çok sevin. Annenize of bile demeyin babanıza of bile demeyin çünkü onlar sizin için çok büyük çaba harcıyor. Onları mutlu edin daha çok mutlu olursunuz" ifadelerinde bulundu.

Ardından Bakan Bak, Dikeç ve Tarhan gençlerin sorularını yanıtladı. Kendisine kimi örnek aldığının sorulması üzerine Dikeç, "Örnek olarak benim de çok fazla örnek aldığım bir sporcu yok. Ama kişilik olarak aldığım vardı. Bir örnek almak yerine bir örnek olmak çok daha güzel" dedi.

Aynı sorunun kendisine sorulması üzerine Tarhan, "Herkes kendine bir örnek seçer ya benim bugüne kadar hiç örneğim olmadı ben hep kendimle yarıştım" dedi.

Program bitişinde Bakan Bak ve Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan hazırlanan atıcılık alanında atış yaptılar.