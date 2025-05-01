1 Mayıs'ta Emeğin Talepleri - Son Dakika
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1 Mayıs'ta Emeğin Talepleri

1 Mayıs\'ta Emeğin Talepleri

Ali Yalçın, emekçilerin hakları için 1 Mayıs'ta toplandıklarını ve adalet çağrısı yaptıklarını belirtti.

01.05.2025 14:50
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, krizlerin faturasının emekçiye kesilmemesi, insan onuruna yaraşır bir çalışma ortamı, güvenceli, kadrolu istihdam ve kamu personel sistemi ile vergide adalet için bir araya geldiklerini bildirdi.

Memur-Sen ve bağlı sendikaların üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anıtpark'ta düzenlenen kutlama programında bir araya geldi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında polis bariyerleriyle çevrilen alana "Grev hakkı istiyoruz", "İnsanca yaşam için hak, emek, adalet", "Vergide adalet" gibi pankartlar asıldı.

Polisler tarafından üstleri aranarak alana giren vatandaşlar, ellerinde "1. dereceye 3600 verilsin, ayrım sona ersin", "4688 güncellensin, uluslararası normlara uyumlu hale getirilsin" yazılı dövizler taşıdı.

"Alın terinin değerini savunmak için buradayız"

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 13 yıl sonra 1 Mayıs'ı tekrar Ankara'da kutladıklarını belirterek, bütün emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

1 Mayıs'ın, kardeşliğin, birliğin, emeğin, dayanışmanın günü olduğunu ifade eden Yalçın, "Gelir dağılımında adalet için haykırmak, alın terinin değerini savunmak için buradayız. Krizlerin faturasının emekçiye kesilmemesi, insan onuruna yaraşır bir çalışma ortamı, güvenceli, kadrolu istihdam, adam gibi sendika yasası, doğru düzgün kamu personel sistemi için ve vergide adalet için buradayız." dedi.

Yalçın, bugün sadece emek ve ekmek için değil, insan onur ve haysiyetini savunmak için de toplandıklarını vurgulayarak, emperyalistlerin, Türkiye'nin yakın coğrafyasına demokrasi vaadiyle kan, gözyaşı, ölüm ve soykırım getirdiğini söyledi.

" Gazze, dünyanın en büyük toplu mezarına dönüştü"

Gazze'de İsrail ve ABD'nin soykırım yaptığına dikkati çeken Yalçın, Gazze'nin, dünyanın en büyük toplu mezarına dönüştüğünü ifade etti.

Yalçın, Gazze için hükümetlerden kınama değil, ambargoyu yıkacak, soykırımı durduracak bir irade beklendiğini kaydederek, uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin bu soykırımı durdurmak için neyi beklediğini sordu.

Gündüz kuşağı programlarına "sıkı yaptırım" talebi

Aile meselesinin, beka meselesi olduğunun altını çizen Yalçın, "Aile tanımı değişsin, ailenin evlilik yoluyla kadın ve erkekten oluştuğu anayasal güvence altına alınsın." talebinde bulundu.

Aileyi kriminalleştiren, mahremiyeti yok eden, sapkınlığı özendiren gündüz kuşağı programlarına, dizilere, dijital yayın platformlarına, sosyal medyaya sıkı yaptırımların getirilmesi talebini dile getiren Yalçın, çalışanların aile bütünlüğünün sağlanması, aile ve çocuk yardımlarının sembolik olmaktan çıkarılması, doğum ve süt izinlerinin süresinin artırılması, kreş imkanının sağlanması, Aile Dostu Vergi Politikasına geçilmesi çağrısında bulundu.

"Masada çözülebilir meseleler"

Yalçın, enflasyonun düşürülerek, fiyat istikrarının sağlanması gerektiğini belirterek, enflasyonun nedeninin sabit gelirliler olmadığını kaydetti.

Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin yaklaştığına işaret ederek, "Önümüzde 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci var. Bütün bu meseleler masada çözülebilir meseleler. Ama mevcut toplu sözleşme sistemi buna müsaade etmiyor. Toplu pazarlık süresi sorunları çözmeye yetmiyor. Hakemin yapısı ne memura şifa, ne de adaletsizliğe deva oluyor. Emeğimizin patent hakkı yok, alın terimiz herkese peşkeş çekiliyor. Bu çarpıklık düzeltilmeli, adam gibi bir toplu sözleşme yasası olmalı, adam gibi bir masa kurulmalı." ifadelerini kullandı.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun değişmesi gerektiğini aktaran Yalçın, Kamu Personel Sisteminin mevcut haliyle sorun ürettiğini belirtti.

Yalçın, "Kamu Personel Sistemi'nin de mutlaka revizyona ihtiyacı var. Kamuda ücret, unvan, yetki, sorumluluk skalası bozuldu. Bu durum, çalışma barışını tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadrolu istihdam esas olmalı, mülakata son verilmeli"

Ücret dengesizliklerinin güçlü bir kamu personel sistemi revizyonuyla ya da yeterli bütçe ayrılarak etkin bir toplu sözleşme mekanizmasıyla düzeltilebileceğini ifade eden Yalçın, taleplerini şöyle sıraladı:

"Sözleşmeli istihdam yerine kadrolu istihdam esas olmalı. Mülakata son verilmeli. Maaş sistemi sadeleşmeli, ücret skalasındaki çarpıklık düzeltilmeli. En düşük emekli maaşı asgari ücretin üstüne çıkarılmalı. Seyyanen zam emeklilerin de hakkıdır, onlara teslim edilmeli. Emeklilik sistemi sürdürülebilir bir zemine oturtulmalı. 1. dereceye 3600 ek gösterge vaadi hayata geçirilmeli. Mühendislik Meslek Kanunu çıkarılmalı, akademik zam dahil kamu görevlilerinin ücretleri iyileştirilmeli. Yardımcı hizmetler sınıfı lağvedilmeli, genel idari hizmetler sınıfına geçirilmeli. Engelli kamu görevlilerinin yaşadığı sorunlar çözülmeli. Kamuda görevde yükselme sistemi, unvan değişikliği sınavları bir sisteme bağlanmalı, keyfekeder yapılmamalı. Kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmeli."

Yalçın, konuşmasının ardından, sendika başkanlarıyla üyelerine kırmızı karanfil dağıttı.

Memur-Sen'in 1 Mayıs bildirisinin okunmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs'ta Emeğin Talepleri - Son Dakika

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