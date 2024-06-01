10 bin çocuğa trafik eğitimi Mersin Erdemli'de - Son Dakika
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10 bin çocuğa trafik eğitimi Mersin Erdemli'de

Mersin Erdemli'de başlatılan 'Çocuklar Trafikte, Gelecek Güvende' projesi kapsamında yaz tatiline kadar 10 bin öğrenciye trafik eğitimi verilmesi hedefleniyor.

01.06.2024 22:21
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10 bin çocuğa trafik eğitimi

Mersin Erdemli'de "Çocuklar Trafikte, Gelecek Güvende" projesi çerçevesinde başlatılan eğitimlerle yaz tatiline kadar 10 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara:

"Son iki haftada da diğer öğrencilerin eğitimlerini tamamlayarak 10 bin hedefine ulaşacağız"

"Son günlerde yaşanan trafik kazalarında bir çok fidanımızı kaybediyoruz, bu trafik kuralları bu eğitimler bizim için çok önemli"

MERSİN - Mersin Erdemli'de "Çocuklar Trafikte, Gelecek Güvende" projesiyle eğitimler verilirken, yaz tatili girene kadar 10 bin öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

Erdemli Belediyesi tarafından çocukların trafikte daha bilinçli yetişmesi için kurduğu Çocuk Trafik Eğitim Parkurunda, "Çocuklar Trafikte, Gelecek Güvende" projesi sürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen proje çerçevesinde eğitim-öğretim döneminden itibaren çocuklara trafik eğitimi verilmeye başlandı. Yaz tatiline kadar 10 bin öğrenciye eğitim verilmesi çerçevesinde sona yaklaşılan uygulamada, çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Alanında uzman eğitmenler, çocuklara önce teorik, sonra ise uygulamalı eğitim vererek trafik kültürünü aşılıyor. Parkurda eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten öğrenciler de trafik kurallarını öğrendiklerini söyledi.

Başkan Kara: "Trafik kazalarında bir çok fidanımızı kaybediyoruz"

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'da devam eden eğitimler de öğrencilere eşlik ederek, trafikte hem araçta hem de yaya olarak giderken dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Kara," Trafik parkurumuzda öğrencilerimize trafik kurallarını öğretiyoruz. Hedefimiz eğitim öğretim yılı sonuna kadar 10 bin öğrenciye bu eğitimi vermek. Trafik kazalarında bir çok fidanımızı kaybediyoruz. Bu trafik kuralları bu eğitimler bizim için çok önemli. Bu projeye de çok önem veriyoruz" dedi.

Eğitimlerin büyük bir kısmını tamamladıklarına da dikkat çeken Kara, yaz tatili öncesinde son iki haftada da diğer öğrencilerin eğitimlerini vererek 10 bin hedefine ulaşacaklarını kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 10 bin çocuğa trafik eğitimi Mersin Erdemli'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: 10 bin çocuğa trafik eğitimi Mersin Erdemli'de - Son Dakika
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