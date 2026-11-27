100. yıl için Ağrı Dağı'na tırmanan doğa tutkunları 3 bin 200 metreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'nın il oluşunun 100. yıl dönümü etkinliğinde doğa tutkunları, Doğubayazıt'ta Elle Mezrası'ndan yürüyüşe başladı. Karlı arazide saatler süren tırmanışın ardından 3 bin 200 metreye ulaşan katılımcılar, Türk bayrağı ve 100. yıl pankartı açtı.
Ağrı'nın il oluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen doğa tutkunları, Türkiye'nin en yüksek noktalarından Ağrı Dağı'na tırmandı.
Ağrı Valiliği koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında doğa tutkunları, Doğubayazıt ilçesinde bir araya gelerek Elle Mezrası'ndan yürüyüşe başladı.
Katılımcılar, karlı arazide saatler süren zorlu tırmanışın ardından 3 bin 200 metre rakıma ulaştı.
Doğa tutkunları burada "Türkiye'nin Çatısı Ağrı'nın 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı pankartı ve Türk bayrağı açtıktan sonra tırmanışı tamamladı.
Kaynak: AA
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