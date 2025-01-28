14. İnsani Yardım Gemisi Gazze'ye Yola Çıktı - Son Dakika
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14. İnsani Yardım Gemisi Gazze'ye Yola Çıktı

14. İnsani Yardım Gemisi Gazze\'ye Yola Çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'ye 871 ton insani yardım malzemesi ulaştıracak 14. insani yardım gemisinin yola çıktığını açıkladı. Gemide çadır, battaniye ve jeneratör gibi malzemeler yer alıyor.

28.01.2025 11:13  Güncelleme: 11:14
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'ye yardım ulaştıracak 14'üncü insani yardım gemisinin yola çıktığını ve 871 ton insani yardım malzemesinin Gazze'ye ulaştırılacağını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığımız 'İyilik Gemisi' yola çıktı. 14'üncü insani yardım gemimiz; 10 bin 460 çadır, 14 bin 350 battaniye, 20 adet wc/duş kabini, 300 jeneratör olmak üzere toplam 871 ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştıracak. Dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların yanında olmaya, aziz milletimizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Filistinli Kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 14. İnsani Yardım Gemisi Gazze'ye Yola Çıktı - Son Dakika

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