15 Temmuz Anma Törenleri Düzenleniyor - Son Dakika
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15 Temmuz Anma Törenleri Düzenleniyor

15.07.2025 00:10
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ve Şeref Holü'ndeki bombalanan yere karanfil bırakacak, Türkiye'nin Demokrasi Serüveni Sergisi'nin açılışını yapacak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ve Şeref Holü'ndeki bombalanan yere karanfil bırakacak, Türkiye'nin Demokrasi Serüveni Sergisi'nin açılışını yapacak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne iştirak edecek.

(TBMM/13.30/14.00/14.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na Çelenk Bırakma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/12.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne iştirak edecek.

(TBMM/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitlik ziyaretinde bulunacak ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Zaferin Adı Türkiye Büyük Ailem Türkiyem: 15 Temmuz Paneli ve Sergisi"ne katılacak.

(Ankara/09.00/13.00)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Karşıyaka Mezarlığı'nda Şehitlik ziyaretinde bulunacak ve Sheraton Otel'de "Şehit Aileleri ve Gazilerimiz ile Yemek Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.00/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret edecek ve Ayasofya Camii Mevlid Programı'na katılacak.

(İstanbul/09.30-12.30)

DÜNYA DİPLDMASİ

1- Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çıkan çatışmalar, Suriye ordusunun operasyonu ve İsrail ordusunun bölgeye yönelik faaliyetleri takip ediliyor.

(Süveyda/Şam/Kudüs)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sporcular, şehit yakınları ve gazilerin de aralarında bulunacağı katılımcılarla Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Makamı'na kadar sürecek 5. Vatan Koşusu'na katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımın İstanbul kampı kapsamında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yemek yiyip, teknik direktör Sergej Jakirovic'in de katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek. Hull City, İstanbulspor ile dostluk maçı oynayacak.

(İstanbul/13.30/15.00/17.00)

3- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Portekiz'de sürdürecek.

(Albufeira)

4- Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında devam edecek.

5- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

(İstanbul)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci ön eleme turu rövanş maçları başlayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Anma Törenleri Düzenleniyor - Son Dakika

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