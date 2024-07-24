15 Temmuz Derneği, uluslararası arenada panel serisi başlattı

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15 Temmuz Derneği, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle, 15 Temmuz hain darbe girişimini uluslararası arenada anlatmak için panel serisi başlattı.

15 Temmuz Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Bosna-Hersek ve Arnavutluk'ta gerçekleştirilen paneller, Belçika, Kırgızistan, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Bulgaristan ve Katar gibi ülkelerde de düzenlenecek.

Panellerde, darbe girişiminin arka planı, sonuçları, Türkiye'nin bu süreçteki direnişi, bizzat o geceyi yaşayan ve emperyal güçlerin maşası olarak kalkışmayı gerçekleştiren FETÖ'ye karşı canını ortaya koyan vatanseverler tarafından anlatılıyor.

Bosna-Hersek'in ardından Arnavutluk'ta düzenlenen panellere yoğun ilgi gösterildi.

Panelde konuşmacılar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin uluslararası etkilerini ve demokrasi mücadelesinin önemini anlattı, emperyal güçlerin hemen her ülkede aparat olarak kullandıkları yapılanmalara karşı uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın demokrasiye olan inancını hedef aldı. Bu panellerle, uluslararası kamuoyunu bilgilendirmeyi ve dünya üzerinde benzer girişimlerin bir daha asla yaşanmaması için farkındalık yaratmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.