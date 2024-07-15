15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Recep Gündüz anıldı

Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Recep Gündüz, Erzincan'ın Tercan ilçesinde mezarı başında anıldı.

Şehit Recep Gündüz için Erzincan'ın Tercan ilçesi Kurukol köyünde anma programı düzenlendi.

Programa, Vali Hamza Aydoğdu, Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı, kamu kurum müdürleri, şehidin babası Yaşar Gündüz, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra Gündüz ailesini ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, beraberindekilerle Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde 15 Mayıs 1994'te terör saldırısı sonucu şehit olan 9 vatandaşın da mezarlarını ziyaret edip dua okudu.

İl merkezindeki 15 Temmuz programları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında kent merkezindeki Cami Kebir Camisi'nde ise şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Erzincan il protokolü ve vatandaşlar ardından Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. İl Müftüsü Muharrem Gül burada dua etti, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programa, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, kamu kurum müdürleri şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Hamza Aydoğdu burada Garnizon şehitliği defterini imzaladıktan sonra, demokrasi ve milletimin bekası uğruna canlarını feda eden kahramanlarını anmak için toplandıklarını söyledi.

15 Temmuz gecesi, hain bir darbe girişimiyle milletin iradesinin ve demokrasinin hedef alındığını aktaran Aydoğdu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz 2016 gecesi, hain bir darbe girişimiyle milletimizin iradesi ve demokrasimiz hedef alınmış ancak şanlı ecdadımızın mirasını yaşatan yürekli evlatlarımızın destansı direnişiyle bu hain plan bertaraf edilmiştir. Sizler, bu milletin onurlu evlatları olarak, vatan toprağına düşerken istiklalimizi ve istikbalimizi bizlere emanet ettiniz. Kanınızla suladığınız bu topraklarda, aziz milletimiz, demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir."