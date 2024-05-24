17 İlde Sahte İnternet Siteleri Üzerinden Dolandırıcılık Yapan 38 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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17 İlde Sahte İnternet Siteleri Üzerinden Dolandırıcılık Yapan 38 Kişi Gözaltına Alındı

17 İlde Sahte İnternet Siteleri Üzerinden Dolandırıcılık Yapan 38 Kişi Gözaltına Alındı

Aydın merkezli olarak 17 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 38 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin ara yüz ve bağlantı adreslerini sahtelerini oluşturarak dolandırıcılık yapmış, sosyal medya platformlarında ise kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulunmuşlardır. Zanlılar, bu suçlardan elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek aklamaya çalışmışlardır ve yapılan çalışmalar sonucunda 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık kripto para işlemi tespit edilmiştir. Şüphelilerin ifade işlemleri devam etmektedir.

24.05.2024 09:25
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Aydın merkezli 17 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 38 kişi gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Aydın, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 38 kişi "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin ara yüz ve bağlantı adresleriyle sahtelerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları, sosyal medya platformlarından da kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulundukları öğrenildi.

Zanlıların bu suçlardan elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek aklamaya çalıştıkları, MASAK ile yapılan çalışmalar sonucu bu yolla 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık kripto para işlemi yapıldığı tespit edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesine getirilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 17 İlde Sahte İnternet Siteleri Üzerinden Dolandırıcılık Yapan 38 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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