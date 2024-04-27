İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da düzenlenen Uluslararası Tıp Öğrencileri Araştırmaları Kongresi başladı - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da düzenlenen Uluslararası Tıp Öğrencileri Araştırmaları Kongresi başladı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa\'da düzenlenen Uluslararası Tıp Öğrencileri Araştırmaları Kongresi başladı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde düzenlenen 17. Uluslararası Tıp Öğrencileri Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da başladı. Kongreye Türkiye ve dünyanın farklı üniversitelerinden tıp alanının önde gelen bilim insanları ve binin üzerinde tıp öğrencisi katıldı. Kongrenin amacı, deneyimleri paylaşmak, uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve iyi ilişkiler inşa etmektir. Kongre çıktıları bilimsel makale olarak yayınlanacak.

27.04.2024 13:49
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İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) ev sahipliğinde düzenlenen 17. Uluslararası Tıp Öğrencileri Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da başladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübünce Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Türkiye'nin çeşitli tıp fakültelerinden gelen öğrenciler ile Harvard Üniversitesi gibi dünyadaki farklı üniversitelerden tıp alanının önde gelen bilim insanları katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Aydın, Türkiye ve farklı ülkelerden binin üzerinde tıp öğrencisi ve önde gelen bilim insanları ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydın, bu yıl 17'ncisi organize edilen kongrenin, tıp öğrencileri ve bilim insanlarını bir araya getirerek deneyimleri paylaşmak, uluslararası işbirliklerini geliştirmek, farklı coğrafyalardan meslektaşlar ve akademisyenlerle iyi ilişkiler inşa etmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Nuri Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün başlayan ve iki gün boyunca tıptaki son gelişmelerin değerlendirileceği, deneyimlerin paylaşılacağı kongrede, ilerleyen dönemde yapılabilecek uluslararası işbirliklerinin temelinin de atılacağına inanıyorum. Akademik birikimin aktarılması anlamında katılımcılara önemli bir ortam sağlayan Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi'nin çıktılarının ülkemiz, öğrencilerimiz ve tıp dünyası için hayırlı olmasını diliyorum."

"Kongre çıktıları bilimsel makale olarak yayınlanacak"

Kongreye ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İlker İnanç Balkan, kongrenin mazisinin eski olduğunu ve gelenekselleştiğini söyledi.

Uluslararası katılımla gerçekleşen kongrenin sunum dilinin İngilizce olduğunu aktaran Balkan, "Yurt dışından 5 konuşmacımız, yurt içinden farklı üniversite ve fakültelerden 4 konuşmacımız var. Öğrenciler de konuşmacılarımızın sunumlarından ayrı olarak kendi sunumlarını yapıyorlar." dedi.

Prof. Dr. Balkan, öğrencilerin sunumlarını değerlendiren bir jüri olduğunu ve kongrenin sonunda en iyi sunumların seçileceğini kaydetti.

Kongrenin iki gün süreceğini aktaran Balkan, "Çok disiplinli bir kongre. Tek bir temaslı konu yok. Nöroloji, immünoloji, cerrahi bilimler... Öğrencilerin erişebildiği, hocaların kendi ilgi duyduğu, kendi eser verdiği alanlar ve tabii güncel tıbbi literatürün, özellikle yoğunlaştığı alanlarda sunumlar oluyor." dedi.

Prof. Dr. Balkan, kongrenin ilk oturumunda Londra'dan gelen bir akademisyenin epilepsi hastalığının yoksullukla ilişkini irdeleyen bir sunum yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekten çok çarpıcı tespitleri vardı hocamızın. Yani epilepsiyi bir hastalık olarak biliyoruz ama aslında sağlığın çok boyutlu bir göstergesi. Doğrudan beslenmeyle, enfeksiyonlarla ilişkisi var. Gerçekten yoksullaşan, gelir dağılımının adaletsizleştiği, pek çok insanın ayrımcılığa maruz kaldığı, imkanların, olanakların, kaynakların adil dağıtılmadığı bir dünyada bu bilimsel bilginin üretilmesine ihtiyacımız var. Sadece bilgiyi üretmek değil, bunu daha adil bir dünyanın hizmetine sunabilmek de bizim amaçlarımız arasında."

Öğrencilerin çalışmalarının çok değerli olduğuna dikkati çeken Balkan, kongre çıktılarının bilimsel makale olarak yayınlanacağını, burada sunum yapacak öğrencileri ileride kürsülerde, bilimsel dergilerde araştırmacı olarak görmeyi umut ettiklerini sözlerine ekledi.

Akademisyenlerin tıp alanındaki farklı konularla ilgili sunumlar yapacağı kongre, yarın da oturumlarla devam edecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da düzenlenen Uluslararası Tıp Öğrencileri Araştırmaları Kongresi başladı - Son Dakika
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