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17 Yıl Sonra Cinayet Davası

17 Yıl Sonra Cinayet Davası

Ayhan Ağgedik'in ölümüyle ilgili sanıklar duruşmada suçlarını birbirlerinin üzerine attı.

15.11.2024 14:29
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ANTALYA'da, 2006'da kaybolan, 17 yıl sonra gelen ihbarla öldürüldüğü tespit edilen Ayhan Ağgedik'in (36) cinayet sanıkları, hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklardan Bilal Okudan ve Mustafa Ağnar, suçu birbirlerinin üzerine attı.

Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde 2006'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ayhan Ağgedik'e ulaşılamayınca dosya kapatıldı. Geçen yıl kasım ayında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ayhan Ağgedik'in öldürüldüğü ihbarı geldi. Başsavcılığın yeniden açtığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Ekipler, 2006 ve 2024 yılları arasında ilçe genelinde bulunan kimliği belirsiz cesetlerle ilgili bilgileri yeniden inceledi.

DNA EŞLEŞTİ

Ayhan Ağgedik'in kaybolduğu dönemde ailesinin verdiği bilgileri değerlendiren ekipler, 18 Ağustos 2013'te Aksaz Mahallesi'ndeki boş arazide ağacın altında bulunan cesetten toplanan delillerin eşleştiğini tespit etti. Yarısı toprağa gömülü bulunan kemik parçalarındaki kıyafetle cesedin yanındaki eşyaların Ayhan Ağgedik hakkında verilen bilgilerle uyuşması üzerine, yakınlarından DNA örneği alındı. İncelemede, cesedin Ayhan Ağgedik'e ait olduğu belirlendi.

4 TUTUKLAMA

Polis, Ayhan Ağgedik'in öldürülmesi olayına karışanların 2022'de yaşamını yitiren Abdurrahman Aykut, Bilal Okudan, Mustafa Ağnar, İbrahim Kıskaç, Mehmet Kaplan ve Yılmaz Aykut olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Ağnar Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Aykut Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Okudan, Kaplan ve Kıskaç Manavgat'ta gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Yılmaz Aykut, Mustafa Ağnar, İbrahim Kıskaç ve Bilal Okudan, 'Töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Mehmet Kaplan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

40 BİN LİRAYA ÖLDÜRDÜ

Cinayetle ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; Ayhan Ağgedik'in, başka bir erkekle görüştüğü için eski eşi Aynur Aykut'tan ayrılmak istemesi üzerine Aynur'un babası Abdurrahman Aykut ve ağabeyi Yılmaz Aykut'un bu durumu namus meselesi olarak görüp Ayhan Ağgedik'i öldürtmeye karar verdikleri, köylüleri Mustafa Ağnar ile iletişime geçerek Ayhan Ağgedik'i öldürtmesini istedikleri, Mustafa Ağnar'ın geldiği Manavgat'ta İbrahim Kıskaç'a ait depoda kalmaya başladığı, Ayhan Ağgedik'i öldürtmek için birini bulmaya çalıştığı sırada Bilal Okudan ile tanıştığı, Bilal Okudan'ın o dönem paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Mustafa Ağnar'ın Manavgat'a geliş amacını söyleyerek, Ayhan Ağgedik'i öldürmesi karşılığında 40 bin liraya anlaştığı, daha sonra Okudan'ın Ağgedik'i öldürdüğü anlatıldı. Olayla ilgili davanın ilk duruşması Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar İbrahim Kıskaç, Mustafa Ağnar, Yılmaz Aykut, Bilal Okudan ile tutuksuz sanık Mehmet Kaplan ve öldürülen Ayhan Ağgedik'in çocukları Faruk Ağgedik, Merve Ağgedik, Yasin Ağgedik ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar Bilal Okudan ve Mustafa Ağnar, duruşmada suçu birbirlerinin üzerine attı. Sanıkların savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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