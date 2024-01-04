2023\'te 140 Gazeteci Öldürüldü

Basın Amblem Kampanyası (PEC), 2023 yılında 140 gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi. Sadece Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 81'i geçerken, günde ortalama bir gazeteci hayatını kaybetti.

CENEVRE, 4 Ocak (Xinhua) -- Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası (PEC), geçen yıl rekor sayıda gazetecinin öldürüldüğünü ve 2023'ün son on yılda en fazla basın çalışanının hayatını kaybettiği yıl olduğunu duyurdu.

PEC'in Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 2023 yılında 140 gazeteci öldürüldü. 90 gazetecinin hayatını kaybettiği Ortadoğu ilk sırada yer alırken, onu 20 gazeteciyle Latin Amerika, 12 gazeteci ile Asya, 11 gazeteci ile Afrika, 4 gazeteci ile Avrupa ve 3 gazeteci ile Kuzey Amerika izliyor.

PEC, 2023 yılının son üç ayında Gazze'de her gün ortalama bir gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana en az 81 gazeteci hayatını kaybetti.

PEC Başkanı Blaise Lempen, "Ayrım gözetmeyen bu saldırıları kınıyoruz" dedi.

Uluslararası bir grup gazeteci tarafından Haziran 2004'te kurulan PEC bir sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyor. PEC'in kuruluş amacı ise çatışma bölgelerinde, iç karışıklık yaşanan bölgelerde veya tehlikeli görevlerde bulunan gazeteciler için yasal koruma ve güvenliği güçlendirmek.