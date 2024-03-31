2024 Çin İnternet Medya Forumu Kunming\'de Başladı

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KUNMİNG, 31 Mart (Xinhua) -- 2024 Çin İnternet Medya Forumu, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de başladı.

Cumartesi günü başlayan iki günlük etkinliğe hükümet yetkilileri, medya temsilcileri ve internet şirketlerinden heyetler katılıyor. "Yeni Bir Yolculuğa Çıkmak ve Yeni Bir Görev Üstlenmek" temalı forumda katılımcılar, çevrimiçi içeriğin geliştirilmesindeki yeni zorluk ve görevler ve konunun gelecekteki gelişimine yönelik yeni perspektif ve doğrultular gibi konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacak.

Çin Komünist Partisi Yunnan Eyalet Komitesi Sekreteri Wang Ning etkinlikte yaptığı konuşmada, Yunnan'ın internet medyası için daha iyi koşullar yaratmak üzere yetenekli kişi, teknoloji, içerik ve platformlar gibi kaynakların aktif entegrasyonunu sürdüreceğini belirtti.

Merkezi Siber Uzay İşleri Komisyonu Ofisi Başkanı Zhuang Rongwen de internet medyasının entegre gelişimini desteklemek, reform ve yeniliğe bağlı kalmak ve teknolojik ilerleme ve dönüştürücü değişimlerde uzmanlaşmak üzere daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Forumda konuşan Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ise internetin yeni kaliteli üretici güçlerin yetiştirilmesi için önemli, yüksek kaliteli medya gelişimi içinse kilit bir platform olduğunu söyledi. Fu, mobil internet çağında yeni kaliteli üretici güçler geliştirmenin önemine ve medya endüstrisinde verimliliği artırma ihtiyacına dikkat çekti.

Forumda internet kültürü ve medya inovasyonu gibi alanları kapsayan yedi etkinlik düzenlenecek.

Bu yılki etkinlik Merkezi Siber Uzay İşleri Komisyonu Ofisi, Xinhua Haber Ajansı ve Yunnan Eyaleti Siber Uzay Komitesi tarafından düzenleniyor.