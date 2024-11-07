2024 En Sıcak Yıl Olacak

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BRÜKSEL, 7 Kasım (Xinhua) -- Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, yıllık küresel sıcaklığın ilk kez sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerine çıkacak olmasıyla 2024 yılının kayda geçen en sıcak yıl olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Kurumdan perşembe günü yapılan açıklamada 2024 yılının önceki sıcaklık rekorlarını aşacağının artık "neredeyse kesin" olduğu, bunun olmaması için yılın geri kalan aylarındaki ortalama sıcaklık anomalisinin neredeyse sıfıra düşmesi gerektiği vurgulandı.

Kurumun verilerine göre 2024 yılının ilk 10 ayındaki küresel ortalama sıcaklık, 1991-2020 temel çizgisinin 0,71 santigrat derece üzerine çıkmış durumda ve bu değer, bu dönem için kayda geçen en yüksek değer.

Kuruma göre Ekim 2024'te sıcaklıklar sanayi öncesi seviyelerin 1,65 santigrat derece üzerinde kaydedildi. Böylelikle küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının, Paris Anlaşması'nda belirlenen kritik eşik olan sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerine çıktığı 16 aylık dönemde 15. kez bu eşik aşılmış oldu.

2023 yılında sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 1,48 santigrat derece üzerinde seyrettiğine dikkat çeken kurum, 2024 yılında yıllık sıcaklığın sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerinde olacağı ve muhtemelen 1,55 santigrat dereceyi aşacağı tahmininde bulundu.

Bu trendin "küresel sıcaklık kayıtlarında yeni bir dönüm noktasına" işaret ettiğini vurgulayan Copernicus İklim Değişikliği Servisi Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde harekete geçme çağrısı yaptı.