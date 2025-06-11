2024\'te Türkiye\'de 44 Bin Kütüphane ve 117 Milyon Kitap Var

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında Türkiye'deki kütüphane sayısının 44 bin 829 olduğunu, kütüphanelerdeki kitap sayısının da 117 milyon 172 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kütüphane sayısı 2024 yılında 1 Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 1 Milli Kütüphane, 1301 halk kütüphanesi, 637 üniversite kütüphanesi ile 42 bin 889 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi olmak üzere toplam 44 bin 829 oldu. Kitap sayısı, 117 milyon 172 bin 954 oldu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kitap sayısı 2024 yılında yüzde 3,2 artarak 2 milyon 613 bin 965 oldu. Bir önceki yıla göre kitap sayıları Milli Kütüphanede yüzde 8,3 artarak 1 milyon 829 bin 534, üniversite kütüphanelerinde yüzde 3,5 artarak 22 milyon 420 bin 99, halk kütüphanelerinde yüzde 3,6 artarak 25 milyon 82 bin 260, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 5,4 azalarak 65 milyon 227 bin 96 oldu.

ELEKTRONİK KİTAP SAYISI YÜZDE 6 ARTTI

Türkiye'de 487'si devlet ve 150'si vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 637 üniversite kütüphanesinin mevcut olduğu görüldü. Üniversite kütüphanelerinin elektronik kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 125 milyon 428 bin 957 oldu. Üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 2 artarak 4 milyon 282 bin 978 olurken, kitap dışı materyal sayısı yüzde 4,1 azalarak 1 milyon 594 bin 486 oldu. Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 38 milyon 737 bin 705 oldu. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak 6 milyon 726 bin 993 oldu.

2024 YILINDA 73 BİN 482 KİTAP YAYIMLANDI

Türkiye'de 2024 yılında 73 bin 482 kitap yayımlandı. Yayımlanan materyallerin sayısı da 2023 yılına göre yüzde 6,5 azalarak 92 bin 595 oldu. Yayınlar konularına göre incelendiğinde 2024 yılında yayımlanan materyallerin yüzde 21,4'ünün akademik, yüzde 21,3'ünün yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 19,4'ünün ise eğitim olduğu görüldü.