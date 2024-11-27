2024 yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi

Yeniden değerleme oranı 2024 için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendiği kaydedildi. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.
Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.
2024 yılı için belirlenen yüzde 43,93 oranı, özellikle iş dünyasında ve bireysel ödemelerde önemli etkiler yaratacak. Vergi, harç ve cezaların her yıl bu oranla artırılması bekleniyor.
Yeniden değerleme oranı ile trafik cezaları, ehliyet harcı, araç muayene ücreti, pasaport harcı, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı yeniden belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.
Yeniden değerleme oranı 2024 yılında daha önce yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı'nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL
Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.
Vakıf Hizmet Bedeli
2024: 230
2025: 331
Değerli Kağıt Bedeli
2024: 990 TL
2025: 1.425 TL
Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:
- 6 aya kadar: 2.359 TL (Eski tutar: 1.639 TL)
- 1 yıl: 3.448 TL (Eski tutar: 2.396 TL)
- 2 yıl: 5.631 TL (Eski tutar: 3.912 TL)
- 3 yıl: 8.000 TL (Eski tutar: 5.558 TL)
- 3 yıldan fazla: 11.274 TL (Eski tutar: 7.833 TL)
Araç muayene ücreti 1.821 TL'den 2.621 TL'ye yükseldi.
Yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 719,7 TL'ye yükseldi.
Son Dakika › Güncel › 2024 yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi - Son Dakika
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