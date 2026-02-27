Tüik: 2025 Yılının Dördüncü Çeyreğinde Yapı Ruhsatı Verilen Binaların Yüzölçümü Yüzde 2,6 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Ekim-Aralık 2025 Yapı İzin İstatistikleri verilerini açıkladı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,5, daire sayısı yüzde 13,8 ve yüzölçüm yüzde 2,6 arttı.

TÜİK, Ekim-Aralık 2025 Yapı İzin İstatistikleri verilerini paylaştı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,5, daire sayısı yüzde 13,8 ve yüzölçüm yüzde 2,6 arttı. 2025 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün, yüzde 81,7'si belediyeler, yüzde 18,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 72,0 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

2025 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 46,8 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,7 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 0,1 ve yüzölçüm yüzde 1,5 azalırken daire sayısı yüzde 3,1 arttı.