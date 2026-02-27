Tüik: 2025 Yılının Dördüncü Çeyreğinde Yapı Ruhsatı Verilen Binaların Yüzölçümü Yüzde 2,6 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tüik: 2025 Yılının Dördüncü Çeyreğinde Yapı Ruhsatı Verilen Binaların Yüzölçümü Yüzde 2,6 Arttı

27.02.2026 10:39  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde verilen yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verilerini açıkladı. Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,5, daire sayısı ise yüzde 13,8 oranında artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Ekim-Aralık 2025 Yapı İzin İstatistikleri verilerini açıkladı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,5, daire sayısı yüzde 13,8 ve yüzölçüm yüzde 2,6 arttı.

TÜİK, Ekim-Aralık 2025 Yapı İzin İstatistikleri verilerini paylaştı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,5, daire sayısı yüzde 13,8 ve yüzölçüm yüzde 2,6 arttı. 2025 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün, yüzde 81,7'si belediyeler, yüzde 18,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 72,0 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

2025 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 46,8 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,7 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 0,1 ve yüzölçüm yüzde 1,5 azalırken daire sayısı yüzde 3,1 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 84,7'si belediyeler tarafından verildi

2025 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümün, yüzde 84,7'si belediyeler, yüzde 15,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.


Takvim etkilerinden arındırılmış yapı ruhsatı toplam yüzölçümü yüzde 1,9 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 4,7, daire sayısı yüzde 12,8 ve yüzölçüm yüzde 1,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki çeyreğe göre, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 3,1, daire sayısı yüzde 8,3 ve yüzölçüm yüzde 12,2 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış yapı kullanma izin belgesi toplam yüzölçümü yüzde 2,8 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 1,5 ve yüzölçüm yüzde 2,8 azalırken daire sayısı yüzde 1,3 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki çeyreğe göre, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yüzölçüm yüzde 2,1 azalırken bina sayısı yüzde 5,6 ve daire sayısı yüzde 2,1 arttı.


2025 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 32,6 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,4 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüik: 2025 Yılının Dördüncü Çeyreğinde Yapı Ruhsatı Verilen Binaların Yüzölçümü Yüzde 2,6 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti

14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:38:43. #7.13#
SON DAKİKA: Tüik: 2025 Yılının Dördüncü Çeyreğinde Yapı Ruhsatı Verilen Binaların Yüzölçümü Yüzde 2,6 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.