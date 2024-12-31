2025'te Umutlu Bir Uyanış Diliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2025'te Umutlu Bir Uyanış Diliyoruz

Demokrat Parti Lideri Uysal, 2025 yılının hayırlar getirmesini ve olumsuzlukların son bulmasını temenni etti.

31.12.2024 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bütün bu olumsuzlukların son bulduğu, umudumuzu büyüttüğümüz bir uyanış yılı olması temennisiyle 2025 yılının hayırlar, güzellikler getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Uysal mesajında, şunları kaydetti:

" Dünya'da, içinde bulunduğumuz yakın bölgelerde ve adı konulmadık bir biçimde vatanımız Türkiye'de toplumsal, siyasi ve iktisadi yıkımların yaşandığı, milad sayılabilecek bir yılı geride bırakıyoruz. Her şeyden evvel Gazze'de dünyanın gözü önünde insanlık adeta ABD başta olmak üzere Batılı güçlerin gözetimi altında soykırıma uğruyor; 2024 bu açıdan bile insanlığın kara yılı.

Diğer taraftan memleketimizde de bir keyfi rejimin hukuksuzlukları, yolsuzlukları ve keyfi kararlarının neticesinde yandaş bir azınlığın dışında Türk Milleti huzursuzluğa ve yoksulluğa mahkum edildiği bir yılı geride bırakıyor; AKP iktidarı, dini/milli değerleri suistimal ederek hamasetle bu gerçeğin üzerini kapatmaya çalışıyor!

Anadolu'da, bu coğrafyada bir kadim dua, temenni vardır: 'Allah, derdini unutturacak bir dertle sınamasın' derler. Maalesef, geçen hafta sadece asgari ücretliye reva gördükleri ile bu duanın kabul olma imkanını bile aldılar vatandaşın elinden. Hayallerini, umutlarını, sağlıklarını, huzurlarını aldıkları gibi.

Aziz milletim; tek gayretimiz elinizden aldıkları ne varsa sizlere yeniden teslim etmek, sözünüzü, rızkınızı, emeğinizi, umudunuzu, hayallerinizi, gülüşlerinizi. Tek derdimiz sizlerden çaldıkları ne varsa yerine koyabilmek: Cumhuriyetin kazanımlarını, fabrikaları, hedeflerini, adaleti, demokrasiyi.

Olacak, bu yağma düzeni son bulacak. Bir umuttur yaşamak. Bütün bu olumsuzlukların son bulduğu, umudumuzu büyüttüğümüz bir uyanış yılı olması temennisiyle 2025 yılının hayırlar, güzellikler getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Demokrat Parti, Gültekin Uysal, İnsan Hakları, Yoksulluk, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025'te Umutlu Bir Uyanış Diliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
16:06 Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu O anlar kamerada Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
16:04 İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı
15:43 Hizbullah, İsrail’i açık açık tehdit etti Saldırı için tarih verdiler Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
15:41 Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor
15:31 İran: Suriye’de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak
15:30 İşte 2024’ün en çok konuşulan olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları
15:21 Mustafa Topaloğlu’ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
15:18 Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 11:31:16. #1.12#
SON DAKİKA: 2025'te Umutlu Bir Uyanış Diliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.