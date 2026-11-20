WUHAN, 20 Kasım (Xinhua) -- 2026 Hubei Tarım Fuarı, cuma günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da başladı.

Fuarda tarımsal başarıların sergilendiği, markaların tanıtıldığı ve üreticilerle alıcıların bir araya geldiği çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 10 özel sergi alanı ve 7 işlevsel bölgeden oluşan organizasyon, 2.000'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.

Wuhan Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, 23 Kasım'da sona erecek.