2026 Hubei Tarım Fuarı Wuhan'da başladı, 2.000'den fazla katılımcıyı ağırlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Hubei Tarım Fuarı, Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da cuma günü açıldı. Wuhan Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki fuar 23 Kasım'a kadar sürecek ve 10 özel sergi alanı ile 7 işlevsel bölgede 2.000'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.
WUHAN, 20 Kasım (Xinhua) -- 2026 Hubei Tarım Fuarı, cuma günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da başladı.
Fuarda tarımsal başarıların sergilendiği, markaların tanıtıldığı ve üreticilerle alıcıların bir araya geldiği çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 10 özel sergi alanı ve 7 işlevsel bölgeden oluşan organizasyon, 2.000'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.
Wuhan Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, 23 Kasım'da sona erecek.
Kaynak: Xinhua
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