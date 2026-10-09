2026 Nobel Barış Ödülü, savaş suçları davalarına katkısıyla Navi Pillay'a verildi - Son Dakika
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2026 Nobel Barış Ödülü, savaş suçları davalarına katkısıyla Navi Pillay'a verildi

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2026 Nobel Barış Ödülü, barış ve uluslararası hukuka yönelik çalışmaları nedeniyle Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a verildi. Açıklamada, Pillay'ın savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarına ilişkin yargılamalara katkıları vurgulandı.

2026 Nobel Barış Ödülü, barış ve uluslararası hukuka yönelik çalışmalarından dolayı Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a verildi.

Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsünde düzenlenen basın toplantısında, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı.

Pillay'ın savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarıyla ilgili yargılamalara yönelik çalışmalarıyla uluslararası hukuka önemli katkılar sağladığı belirtilen açıklamada, Pillay'ın kariyeri boyunca evrensel hukuk ilkelerini savunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Norveç Nobel Komitesi, barışın sağlanması ve uluslararası hukukun güçlendirilmesi konusundaki çabaları dolayısıyla 2026 Nobel Barış Ödülü'nü Navi Pillay'a verme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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