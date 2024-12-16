221 Yeni Vakıf Kuruldu - Son Dakika
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221 Yeni Vakıf Kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024'te 221 yeni vakfın kurulduğunu açıkladı; denetimlerde sorunlar tespit edildi.

16.12.2024 13:20
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu yıl 105'i İstanbul, 40'ı Ankara'da 221 yeni vakıf kurulduğunu bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, istatistik ve denetim sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, 2024'te 105'i İstanbul, 40'ı Ankara'da 221 yeni vakıf kuruldu. Yeni vakıfların kuruluş amaçları arasında eğitim ilk sırada yer aldı. Yeni vakıflar, eğitim, sosyal yardım, kültür, sağlık, doğal afet ve dini konularda faaliyet gösterecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 döneminde 659 vakıfta denetim ve inceleme yaptı.

Denetimler sonucu, mevzuata aykırı iş ve işlem tespit edilen 98 vakıf hakkında yetkili kurumlara bildirimde bulunuldu. Ayrıca, 25 vakfın yöneticisi için görevden alınma davası açılırken, 9 vakfa kayyum atanması talep edildi.

Denetim raporlarının 13'ünde, vakıftaki ihlalin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturduğu değerlendirilerek cumhuriyet savcılığına suç duyurusu yapıldı.

Denetlenen 5 vakıf için idari para cezası uygulanması teklif edildi. Vergi muafiyeti şartlarını kaybeden 5 vakfın durumu Gelir İdaresi Başkanlığına bildirildi. 80 vakıfta hatalı işlemler nedeniyle sorumlular için tazmin talebi oluşturuldu.

"Her yıl düzenli denetleniyor"

Genel Müdürlük, vakıfların hayır şartlarını eksiksiz yerine getirebilmesi için sıkı bir denetim prosedürü uyguluyor.

Vakıfların faaliyetleri, vakfiye ve senetlerine uygunluk, sahip olunan malların tasarrufu ve mevzuat uyumluluğu gibi kriterler çerçevesinde her yıl düzenli denetleniyor.

Vakıf yöneticilerinin ise yıl sonundan itibaren altı ay içinde iç denetim raporlarını Vakıflar Bölge Müdürlüklerine sunmaları gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 221 Yeni Vakıf Kuruldu - Son Dakika

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