23 Nisan Darüsselam'da Kutlandı

PORT Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde kutlandı.

Tanzanya'daki Maarif Okulu Kampüsünde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Bekir Gezer, Tanzanya Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Tüfekçioğlu, Tanzanya Ticaret Müşaviri Ahmet Akçağlayan ve Tanzanya'da mukim sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Etkinlikte, çocuklar dans ve sahne gösterileri yaptı.

Büyükelçi Gezer Svahili diliyle başladığı konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yürüttüğü Kurtuluş Savaşı'nın tüm dünyada bağımsızlık mücadelesi veren milletlere ilham verdiğini belirtti.

"Özgürlük benim karakterimdir" sözünün yalnızca Atatürk'e değil, tüm Türk milletine ait bir ilke haline geldiğini kaydeden Gezer, öğrencilere hitaben, "23 Nisan, çocuklara adanmış dünyadaki tek milli bayramdır. Sizler geleceğin mimarlarısınız. Daha özgür, daha müreffeh bir Tanzanya'yı sizler kuracaksınız. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler de daima sizin yanınızdayız. Türkiye-Tanzanya ilişkilerini hep birlikte hak ettiği seviyeye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte söz alan Türkiye Maarif Vakfı Tanzanya Temsilcisi Cengiz Polat, 23 Nisan'ın yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde bir dönüm noktası olmadığını, aynı zamanda milli iradenin ve egemenliğinin ilan edildiği tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözüne atıfta bulunan Polat, bu ifadenin demokrasi tarihi açısından dünya halklarına verilen güçlü bir mesaj olduğunu dile getirdi.

Programda konuşan Okul Müdürü Recep Can ise Darüsselam'daki Maarif Okulu'nun 2020 yılında sadece 6 öğrenciyle eğitim faaliyetlerine başladığını, bugün ise 545 öğrenciye ulaştığını söyledi.

Sayısal büyümenin yanında akademik başarıya da dikkati çeken Can, son ulusal sınavlarda okullarının yer aldığı Kinondoni bölgesinde birçok köklü okulu geride bırakıp bölge ikincisi olduklarını ifade ederek, eğitimin kalitesine vurgu yaptı.