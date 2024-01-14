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24 Hedef İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatı sonucunda 24 hedefin imha edildiğini açıkladı. Harekatın amacı, terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamaktır. Harekat sırasında yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecektir.

24 Hedef İmha Edildi
14.01.2024 - 23:51,
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'24 HEDEF İMHA EDİLDİ'

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Terör örgütü PKK'ya Pençe vurmaya devam ediyoruz. PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 14 Ocak 2024 saat 22.00'da Hava Harekatları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğalgaz üretim tesisinden oluşan 24 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."

MSB, hava harekatıyla ilgili açıklamasının devamla, "Harekatlarla ilgili asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA
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