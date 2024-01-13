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25 Hedef PKK/YPG/KCK ve Diğer Terörist Unsurlar Tarafından İmha Edildi - Son Dakika
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25 Hedef PKK/YPG/KCK ve Diğer Terörist Unsurlar Tarafından İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak ve Suriye kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen hava harekatları sonucunda, PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurların kullandığı mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu barınaklardan oluşan 25 hedefin imha edildiği belirtildi.

25 Hedef PKK/YPG/KCK ve Diğer Terörist Unsurlar Tarafından İmha Edildi
13.01.2024 - 22:02,
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25 HEDEF İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 21.00'da Hava Harekatları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu barınaktan oluşan 25 hedef imha edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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