28 Şubat Mağduriyetleri İçin Komisyon Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

28 Şubat Mağduriyetleri İçin Komisyon Talebi

Şerife Kaya, 28 Şubat sürecinde mağdur olanlar için hak iade komisyonu kurulmasını istedi.

12.10.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Şerife Kaya, "postmodern darbe" sürecinde mağduriyet yaşayanlara haklarının iade edilmesi için komisyon kurulması taleplerini yineledi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir Sen) Eskişehir Şubesi'nde platform üyeleriyle bir araya gelen Kaya, yaptığı açıklamada, 28 Şubat Süreci'nde yaşanan eksikliklerin tam anlamıyla çözülerek mağduriyetlerin giderilmesi için Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile ortak hazırlanan raporda somut çözüm önerilerinin sunulduğunu söyledi.

Kaya, geçmişte terörden zarar görenlerin mağduriyetinin kurulan zarar tespit ve tazmin komisyonlarıyla giderildiğini ifade etti.

Yaşananların sadece Türkiye'ye has bir durum olmadığını, darbe sonrası mağduriyetlerin giderilmesinin uluslararası hukukta da yerinin olduğu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

" Haiti, Şili, Uruguay gibi ülkelerde darbe sonrasındaki mağduriyetlerin giderilmesi için hakikat, barış ve uzlaşı komisyonları kuruluyor. Şimdi bizim de talebimiz bu mağduriyet çeşitliliği sebebiyle bakıyorsunuz kimileri bir kısım haklarını almış, bir kısım haklarını alamamış, bazı mağdur grupları hiç haklarını alamamış. Yapılan birtakım düzenlemeler kişinin durumuna uygun olmadığı için maalesef yararlanma imkanı bulamamış. Bununla ilgili olarak biz de istiyoruz ki 28 Şubat mağduriyetinin tespiti ve haklarının iadesi komisyonu kurulsun. Artık istiyoruz ki hem devletin sırtındaki yük kalkmış olsun hem de kul hakkı aradan çıkmış olsun. Biz de yolumuza bakalım, hem devletimize hem milletimize hem de insanlığa gönüllü rahat bir şekilde hizmet edelim istiyoruz."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, 28 Şubat, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 Şubat Mağduriyetleri İçin Komisyon Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
15:20 Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti
13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:19 “Rüyalar gördüm“ deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı "Rüyalar gördüm" deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:40 ’E-Nabız satıldı’ iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi 'E-Nabız satıldı' iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
19:33 Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti
19:09 Metrobüste yolculara tehdit savurdu “70 dosyam var, 71’i de işlemekten korkmam“ Metrobüste yolculara tehdit savurdu "70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam"
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
18:57 Arda Güler, Fenerbahçe’nin kasasını bir kez daha dolduracak Arda Güler, Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak
18:57 İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 16:30:44. #1.13#
SON DAKİKA: 28 Şubat Mağduriyetleri İçin Komisyon Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.