(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin 34. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği programı açıklandı. Şenlik coşkusuna bu yıl Bulgaristan, Bosna Hersek, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Tataristan'dan çocuklar da dahil olacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 34. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği programı belli oldu. Şenliğe bu yıl da yerli ekiplerin yanı sıra Bulgaristan, Bosna Hersek, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Tataristan'dan konuk ekipler katılacak. Şenlik süresince devam edecek gösterilerde toplam 111 ekip sahne alacak.

Şenlik programının detaylarına, 'https://www.luleburgaz.bel.tr/haberler/34-uluslararasi-cocuk-senligi-basliyor' adresinden ulaşılabilecek.