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4 Ay Önce Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Olarak Atanan Şemseddin Yalçın Görevden Alındı - Son Dakika
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4 Ay Önce Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Olarak Atanan Şemseddin Yalçın Görevden Alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın, görevden alındı. Yalçın, bu göreve 11 Ağustos 2023’te atanmıştı.

4 Ay Önce Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Olarak Atanan Şemseddin Yalçın Görevden Alındı
16.12.2023 - 01:47,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın, görevden alındı. Yalçın, bu göreve 11 Ağustos 2023'te atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'ni bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre; 11 Ağustos 2023'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü olarak atanan Şemseddin Yalçın bugün görevinden alındı.

Adli Tıp Kurumu 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu Noroloji üyeliğine Doç. Dr. Nihan Hande Akçakaya, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu üyeliğine Muhammet Faruk Aykut, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan vergi başmüfettişliklerine Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları Metin Nişancı, Sedat İçel, Nihat Etik ve Ahmet Yener getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda da 12 başmüfettiş 21 de müfettiş ataması yapıldı.

Kaynak: ANKA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Son Dakika

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