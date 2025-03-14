4 Milyon Elektrik Abonesi Yabancı Müşteri Oldu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, " Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki 4 milyon elektrik abonesinin topluca Amerika'nın müşterisi yapıldığını tespit ettik. 4 milyon elektrik abonesi, önce yandaş şirketlerin, ardından İngiltere'nin ve son olarak da Amerika'nın müşterisi yapıldı. Yaparsa AK Parti yapar dediler; ülkemizin vatandaşlarını topluca yabancı ülkelerin borçlusu, müşterisi, abonesi haline getirdiler" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki 4 milyon elektrik abonesinin topluca Amerika'nın müşterisi yapıldığını tespit ettiklerini belirtti. Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki 4 milyon elektrik abonesinin topluca Amerika'nın müşterisi yapıldığını tespit ettik. Peki nasıl? AK Parti marifetiyle yapılan özelleştirmeler kapsamında; kamuya ait olan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirme ihalesini 2010 yılında Limak kazandı. Aynı yıl içinde Limak-Kolin-Cengiz'in ortak şirketine özelleştirme devri yapıldı. 7 yıl sonra Kolin ve Cengiz'in hisselerinin tümü Limak'a satıldı. Böylelikle Limak 4 milyon aboneyi kendine bağladı ve 5 yıl sonra da dağıtım şirketini İngiliz yatırım fonu Actis'e sattı. İngiliz Actis de dağıtım şirketini 2024 yılında Amerikan General Atlantic şirketine sattı. Rekabet Kurumu da bu satışı 6 Şubat 2025'te onayladı. Böylelikle 4 milyon elektrik abonesi, önce yandaş şirketlerin, ardından İngiltere'nin ve son olarak da Amerika'nın müşterisi yapıldı. Yaparsa AK Parti yapar dediler; Ülkemizin vatandaşlarını topluca yabancı ülkelerin borçlusu, müşterisi, abonesi haline getirdiler."