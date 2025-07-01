5 Sanığa Hapis İstemi - Son Dakika
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5 Sanığa Hapis İstemi

01.07.2025 16:39
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Bağcılar'da alıkonulup peruk giydirilen kişi için 5 sanığa toplam 18 yıl hapis talep edildi.

Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığı iddiasına ilişkin açılan davada, mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, aralarında Genç Fenerbahçeliler'in tribün lideri Cem Gölbaşı'nın da bulunduğu 5 sanığın çeşitli suçlardan 18'er yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Hasan Mert Şahin katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanıklar Cem Gölbaşı, Umut Özaydın, Şahin Beyazyıldız, İsmail Atan ve Süleyman Şahin'in müşteki Burhan İvecen'in iş yerine gittikleri, müşteki ve Gölbaşı'nın konuştukları, bu esnada Gölbaşı'nın cep telefonunu vermek istemeyen müştekinin telefonunu elinden rızası dışında aldığı ve müştekiye tekme attığı anlatıldı.

Sanıkların müştekiyi yanlarına alarak olayın devamının gerçekleştiği depoya götürdüğünün kaydedildiği mütalaada, sanık Gölbaşı'nın burada müşteki İvecen'e ait soruşturmaya konu görüntünün çekilmiş olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Mütalaada, sanıklar Yunus Akbalık, Şahin Beyazyıldız ve Hasan Mert Şahin'e ait telefonlarda İvencen'e yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajların bulunduğundan bahsedildi.

Sanıkların, İvecen'in rızası dışında telefonunda bulunan uygulamaya girerek, çekmiş oldukları görüntüyü paylaştıkları mütalaada aktarıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıklar Cem Gölbaşı, Umut Özaydın, Şahin Beyazyıldız, İsmail Atan ve Süleyman Şahin'in "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "birden fazla kişi tarafından birlikte yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde yağma" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı 9 yıldan 18'er yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, bu sanıkların "eziyet" suçundan ise ayrı ayrı beraatlari istendi.

Sanıklar Yunus Akbalık ve Hasan Mert Şahin'in "tehdit" ve "hakaret" suçundan uzlaştıkları belirtilen mütalaada, bu sanıklar yönünden davanın düşmesine karar verilmesi istendi.

Sanık Cem Gölbaşı savunmasında, müştekinin telefonu kendi rızasıyla verdiğini, zorla götürülmediğini söylediğini ve suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Diğer sanıklarda eski savunmalarını tekrar ettiklerini ve beraatlerini istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya yönelik savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Burhan İvecen'in bir sosyal medya uygulamasında "@Buyukeksi" rumuzlu hesabın sahibi ve tek yöneticisi olduğu, futbol içerikli paylaşımlar yaptığı, yaklaşık 23 bin takipçisinin bulunduğu, Fenerbahçe tribün lideri sanık Cem Gölbaşı ile ilgili sosyal medyada çıkan haberler doğrultusunda mizah amaçlı paylaşımlar yaptığı aktarılıyor.

İddianamede, olay tarihinde müştekinin eniştesine ait iş yerinde bulunduğu sırada sanık Cem Gölbaşı'nın iş yerine birkaç kişiyle geldiği, telefonunu rızası dışında alarak sosyal medya hesabına girdiği, uygulama üzerindeki gönderileri kimin yaptığını sorduğu, müştekinin de internet ortamındaki görsellerde oynama yaparak paylaştığını söylediği ve özür dilediği belirtiliyor.

Sanıkların müştekiyi iş yerinden rızası dışında çıkararak depo benzeri bir yere götürdükleri ve zorla peruk taktırarak görüntüsünü kaydettikleri anlatılan iddianamede, sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın hakkında, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla, "eziyet" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "bilişim sistemine girme" suçundan 1 yıla kadar, "yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıklar Hasan Mert Şahin ve Yunus Akbalık hakkında ise "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 5 Sanığa Hapis İstemi - Son Dakika

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