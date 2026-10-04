50'nci hizmet yılını dolduran F-4E/2020 Phantom, TEKNOFEST Güneydoğu'da sergileniyor - Son Dakika
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50'nci hizmet yılını dolduran F-4E/2020 Phantom, TEKNOFEST Güneydoğu'da sergileniyor

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50\'nci hizmet yılını dolduran F-4E/2020 Phantom, TEKNOFEST Güneydoğu\'da sergileniyor
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 50'nci hizmet yılını dolduran, Türk bayrağı motifli F-4E/2020 Phantom, TEKNOFEST Güneydoğu'da sergileniyor. Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki ziyaretçiler uçağı yakından inceleyip fotoğrafını çekiyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde 50'nci yılını dolduran ve gövdesi Türk bayrağıyla boyanan F-4E/2020 Phantom savaş uçağı, TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Eskişehir'de konuşlu, çift kişilik ve çift motorlu av bombardıman uçağı F-4E/2020 Phantom, festival yerleşkesinde sergileniyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında 50'nci hizmet yılını dolduran uçak, gövdesindeki Türk bayrağı motifleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Festival alanına gelen ziyaretçiler, savaş uçağını yakından inceleyerek cep telefonlarıyla fotoğrafını çekiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: 50'nci hizmet yılını dolduran F-4E/2020 Phantom, TEKNOFEST Güneydoğu'da sergileniyor - Son Dakika
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