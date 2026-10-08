53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 95. günü Silivri'de başladı - Son Dakika
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53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 95. günü Silivri'de başladı

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53\'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası\'nın 95. günü Silivri\'de başladı
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Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 95. günü Silivri'de başladı. Duruşma, Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni salonda görülüyor; ilk olarak peyzaj mimarı Tuğrul Doğu Işık savunma yapıyor.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 95'inci günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davada 95'inci gün başladı.

Duruşmada ilk olarak peyzaj mimarı Tuğrul Doğu Işık savunma yapıyor.

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluPolitikaCezaeviMarmaraGüncelSon Dakika

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