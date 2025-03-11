57. Türkiye Sineması Ödülleri Sahiplerini Buldu

(İstanbul)- Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 57. Türkiye Sineması Ödülleri'ne Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmi damga vurdu. Geçen yıl Venedik'te dünya prömiyeri yaptıktan sonra Altın Koza ve Ankara Film Festivalleri'nde büyük ödülleri kazanan yapım en iyi film, yönetmen ve senaryo ödüllerine değer bulunarak gecede öne çıktı.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 57. Türkiye Sineması Ödülleri, İstanbul Modern'de gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi. Törene, SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay, Nuri Bilge Ceylan, Nurgül Yeşilçay, Ahmet Ümit, Dilan Çiçek Deniz ve Pelin Esmer gibi ünlü isimler katıldı. Törenin sunuculuğunu Cem Davran üstlendi.

Gecede Nehir Tuna'nın "Yurt" ve Sinan Kesova"nın "Büyük Kuşatma" filmleri de üçer ödül kazandı. Oyuncu ödüllerinde "Büyük Kuşatma" filmi önce çıktı. Filmin başrol oyuncusu Alp Öyken, erkek oyuncu kategorisinde en iyi seçilirken, Asiye Dinçsoy da yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülüne değer bulundu. En iki kadın oyuncu ödülü "Mukadderat"taki performansıyla Nur Sürer'e, yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü ise "Yurt" ile Can Bartu Aslan'a gitti. "On Saniye" filminin müziklerine imza atan Ekin Fil de bu kategori de yılın en iyisi seçildi.

SİYAD üyeleri ayrıca, 'Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film' ödülüne Aslı Özge'nin "Faruk" filmini değer buldu. Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" filminin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu'nun oldu.

Gecede 'Belgesel', 'Kısa Belgesel', 'Kısa Film' ve 'Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü' kategorilerinde de SİYAD heykelcikleri sahibini buldu.

Törende ayrıca Şerif Gören ve Hale Soygazi'ye onur, Muzaffer Hiçdurmaz ve Nida Karabol'a ise emek ödülü takdim edildi. Aralık ayında kaybettiğimiz Şerif Gören'in ailesine ödülünü SİYAD üyesi Uğur Vardan takdim etti. Hale Soygazi ödülünü yazar Ahmet Ümit'in elinden alırken, SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay da Muzaffer Hiçdurmaz'ın emek ödülünü verdi. Nida Karabol ise ödülünü yönetmen Pelin Esmer'den aldı.

Ödüller...