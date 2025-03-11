57. Türkiye Sineması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

57. Türkiye Sineması Ödülleri Sahiplerini Buldu

SİYAD'ın düzenlediği ödül töreninde 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' en fazla ödül aldı.

11.03.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İstanbul)- Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 57. Türkiye Sineması Ödülleri'ne Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmi damga vurdu. Geçen yıl Venedik'te dünya prömiyeri yaptıktan sonra Altın Koza ve Ankara Film Festivalleri'nde büyük ödülleri kazanan yapım en iyi film, yönetmen ve senaryo ödüllerine değer bulunarak gecede öne çıktı.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 57. Türkiye Sineması Ödülleri, İstanbul Modern'de gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi. Törene, SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay, Nuri Bilge Ceylan, Nurgül Yeşilçay, Ahmet Ümit, Dilan Çiçek Deniz ve Pelin Esmer gibi ünlü isimler katıldı. Törenin sunuculuğunu Cem Davran üstlendi.

Gecede Nehir Tuna'nın "Yurt" ve Sinan Kesova"nın "Büyük Kuşatma" filmleri de üçer ödül kazandı. Oyuncu ödüllerinde "Büyük Kuşatma" filmi önce çıktı. Filmin başrol oyuncusu Alp Öyken, erkek oyuncu kategorisinde en iyi seçilirken, Asiye Dinçsoy da yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülüne değer bulundu. En iki kadın oyuncu ödülü "Mukadderat"taki performansıyla Nur Sürer'e, yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü ise "Yurt" ile Can Bartu Aslan'a gitti. "On Saniye" filminin müziklerine imza atan Ekin Fil de bu kategori de yılın en iyisi seçildi.

SİYAD üyeleri ayrıca, 'Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film' ödülüne Aslı Özge'nin "Faruk" filmini değer buldu. Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" filminin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu'nun oldu.

Gecede 'Belgesel', 'Kısa Belgesel', 'Kısa Film' ve 'Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü' kategorilerinde de SİYAD heykelcikleri sahibini buldu.

Törende ayrıca Şerif Gören ve Hale Soygazi'ye onur, Muzaffer Hiçdurmaz ve Nida Karabol'a ise emek ödülü takdim edildi. Aralık ayında kaybettiğimiz Şerif Gören'in ailesine ödülünü SİYAD üyesi Uğur Vardan takdim etti. Hale Soygazi ödülünü yazar Ahmet Ümit'in elinden alırken, SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay da Muzaffer Hiçdurmaz'ın emek ödülünü verdi. Nida Karabol ise ödülünü yönetmen Pelin Esmer'den aldı.

Ödüller...

  • En İyi Film:  Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri
  • En İyi Yönetmen:  Murat Fıratoğlu (Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri)
  • En İyi Senaryo:  Murat Fıratoğlu (Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri)
  • Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı:  Nur Sürer (Mukadderat)
  • En İyi Erkek Oyuncu Performansı:  Alp Öyken (Büyük Kuşatma)
  • Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı:  Asiye Dinçsoy (Büyük Kuşatma)
  • Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Performansı: Can Bartu Arslan (Yurt)
  • En İyi Görüntü Yönetmeni:  Florent Herry (Yurt)
  • En İyi Müzik:  Ekin Fil (On Saniye)
  • En İyi Kurgu:  Ayris Alptekin (Yurt)
  • En İyi Sanat Yönetimi: Natali Yeres (Büyük Kuşatma)
  • Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film: Faruk (Yönetmen: Aslı Özge)
  • En İyi Belgesel:  Dargeçit (Yönetmen: Berke Baş)
  • En İyi Kısa Belgesel:  Zarafet ve Şiddet Arasında (Yön: Şirin Bahar Demirel)
  • En İyi Kısa Film:  Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Yön: Cansu Baydar)
  • Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü:  Cenaze (Yön: Orçun Behram)
  • Ahmet Uluçay Umut Ödülü:  Umut Şilan Oğurlu (Dilan Hakkında Konuşmalıyız filmiyle)
  • Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Uluslararası Film:  Sararmış Yapraklar (Fallen Leaves)
  • Vizyona Giren En İyi Uluslararası Film:  İlgi Alanı (Zone of Interest)
  • Onur Ödülleri: Şerif Gören, Hale Soygazi
  • Emek Ödülleri:  Nida Karabol, Muzaffer Hiçdurmaz

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Yönetmen, Magazin, Türkiye, Güncel, Sinema, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 57. Türkiye Sineması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
DSÖ’den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
Afyonkarahisar’da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı
Konya’da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti
Ciro Immobile, gol orucuna son verdi Ciro Immobile, gol orucuna son verdi

16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:29 Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
22:27 Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
22:16 Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
22:11 Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
22:03 DSÖ’den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
21:51 Afyonkarahisar’da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı
21:48 Konya’da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti
21:26 Ciro Immobile, gol orucuna son verdi Ciro Immobile, gol orucuna son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 16:45:11. #7.12#
SON DAKİKA: 57. Türkiye Sineması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.