Günlük Siyasi ve Ekonomik Toplantılar - Son Dakika
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Günlük Siyasi ve Ekonomik Toplantılar

09.06.2026 09:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan MGK konferansına katılırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapacak. Bakanlar kadına şiddetle mücadele, çevre ve eğitim konularında etkinliklerde bulunacak. Ekonomi alanında Gaziantep'te Kent Ekonomileri Zirvesi düzenlenecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'da "COP31 Eylem Ajandası" ile ilgili sunuma iştirak edecek.

(Bonn) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Dil, Düşünce ve Değer Kongresi"ne katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile görüşecek, Kuzey Makedonya-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Dr. Beycan İlyas ve Türk milletvekilleriyle bir araya gelecek, Türk Aydınlar Meclisi etkinliğinde konuşacak.

(Üsküp)

5- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek için toplanacak.

MHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/14.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Anadolu Ajansı öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği ve Valiliğin koordinasyonunda düzenlenen "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep" etkinliği, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar da etkinliğe iştirak edecek.

(Gaziantep/09.30-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kentler Susamadan: Suyun Geleceği İçin Kurakçıl Peyzaj ve Türkiye Su Atlası Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser al Jasser ve Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdullah el-Swaha ile görüşecek, Türkiye ve Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanlıkları Arasındaki Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli iki devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında Malta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ta'Qali/20.00)

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlük Siyasi ve Ekonomik Toplantılar - Son Dakika

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