6 Yaşındaki Wadea'nın Katili Nefretle Suçlandı - Son Dakika
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6 Yaşındaki Wadea'nın Katili Nefretle Suçlandı

Illinois'ta, Müslüman olduğu için bıçakla öldürülen Wadea Al-Fayoume'nin babası tepkili.

15.10.2024 12:18
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AYŞE BETÜL AKÇEŞME/MİCHAEL HERNANDEZ - ABD'nin Illinois eyaletinde, Müslüman olduğu gerekçesiyle 26 bıçak darbesiyle öldürülen 6 yaşındaki Filistin kökenli Wadea Al-Fayoume'nin babası Oday Al-Fayoume, oğlunun yasını tutmaya devam ettiklerini söyledi.

Wadea'nın babası Oday, olayın birinci yılında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oğlunun yasını tutmaya devam ettiklerini dile getiren Al-Fayoume, "O hala kalbimde yaşıyor. Onunla konuşuyorum, onu duyuyorum, onu görüyorum. Şu anda iyi bir yerde olduğunu biliyorum." dedi.

Al-Fayoume, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren zanlı Joseph M. Czuba'nın dışında, medyayı, İsrail'i ve ABD Başkanı Joe Biden'ı suçladı. Al-Fayoume, Biden'ın 7 Ekim'den hemen sonraki açıklamalarının Czuba'yı saldırıya teşvik ettiğini savundu.

6 yaşındaki Filistinli çocuğun öldürülmesi

Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 14 Ekim 2023'te 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'ye evlerinde bıçakla saldırmıştı.

Will İlçesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti.

Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı yazılı açıklamada, Chicago'da 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şoke olduğunu belirtmiş, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizerek, başta 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesi olmak üzere tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 6 Yaşındaki Wadea'nın Katili Nefretle Suçlandı - Son Dakika

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