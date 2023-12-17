 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
65 yıldır işini aşkla yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

65 yıldır işini aşkla yapıyor

Gaziantep'te yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, 65 yıldır teneke ustalığı yapıyor. Mesleğine aşık olduğunu söyleyen Erkabalcı, işini yapmazsa huzur bulamadığını vurguladı. Yıllara meydan okuyan son teneke ustası Erkabalcı, çocukluğundan beri bu mesleği aşkla yaptığını belirterek, yurt içi ve yurt dışından talebin çok olduğunu ifade etti. Ancak mesleği gelecek nesillere aktaramayacağını ve kendisinden sonra öğrenmek isteyen kimsenin olmadığını söyledi.

65 yıldır işini aşkla yapıyor
17.12.2023 - 22:02,
Abone Ol

65 yıldır işini aşkla yapıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, 65 yıldır teneke ustalığı yapıyor. Mesleğine aşık olduğunu söyleyen Erkabalcı, işini yapmazsa huzur bulamadığını vurguladı.

Gaziantep'te yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, 65 yıldır kapı eşiğinde tenekecilik yaparak geçimini sağlıyor. Mesleğini tutkuyla ve geleneklere bağlı kalarak icra ettiğini belirten Erkabalcı, tarihi 15. yüzyıla dayanan tenekenin günümüzde pek çok nesnenin yapımında kullanıldığını ifade etti. Gaziantep'in son tenekecisi olduğunu söyleyen Erkabalcı, 3 metrekalik dükkanında kova, huni, soba, soba borusu, tatlı kalıpları, gaz ve yağ tenekeleri, konserve kutuları, kumbaralar ve daha pek çok gereç yaptığını ifade etti.

"1960 yılından beri ustalık yapıyorum"

Yıllara meydan okuyan son teneke ustası Erkabalcı, çocukluğundan beri bu mesleği aşkla yaptığını belirterek, "1960 yılından beri ustalık yapıyorum. Baba mesleği sayılır. Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum. Bunları kendim yapıyorum. Hazır hiçbir şey yok hepsi bana ait emekler. Siparişlerim var onları yapıyorum" dedi.

"Yurt dışına Amerika'ya bile yapıp satıyorum"

85 yaşında olmasına rağmen işini titizlikle yaptığını ve bu yüzden yurt içi ve yurt dışından talebin çok olduğunu söyleyen Erkabalcı, "Yurt dışına Amerika'ya bile yapıp satıyorum. Gücümün yettiği şeyleri yapıyorum. Bu işi sadece ben yapıyorum. Başka kişiler de yapıyor ama bizimki gibi yapamıyorlar. Kadayıf dökeceğini yurt dışında çalışanlar çok talep ediyor. Almanya, Fransa gibi ülkelerden çok talep oluyor" ifadelerini kullandı.

"Paranın azı çoğu yok iş görmek de sevaptır"

Ustasından aldığı nasihati unutamadığını ifade eden Erkabalcı, " Ustam derdi ki, 'paranın azı çoğu yok iş görmek de sevaptır'. Bunu unutamıyorum. Bu yüzden de yalnızca ben yapıyorum bu işi diye kimseden fazla ücret almıyorum" dedi.

"Mesleğin yüzüne bakan yok"

Erkabalcı, mesleği gelecek nesillere aktaramayacağını ve kendisinden sonra öğrenmek isteyen kimsenin olmadığını söyleyerek, "Mesleği devam ettirmek istiyorum. Ama öğrenmek isteyen kimse yok. Önceden okul tatillerinde özellikle çok çırak gelirdi. Şimdi bu mesleğin yüzüne bakan yok. Çocuklar aylak aylak geziyor. Meslek hevesi kimsede kalmadı" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Aydın, Gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Güncel 65 yıldır işini aşkla yapıyor - Son Dakika


21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47
Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 22:07:24. #1.12#
SON DAKİKA: 65 yıldır işini aşkla yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement