66 yaşındaki Mevlüde Ketrez, okuma yazma kursunu tamamlayarak hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

66 yaşındaki Mevlüde Ketrez, okuma yazma kursunu tamamlayarak hayalini gerçekleştirdi

66 yaşındaki Mevlüde Ketrez, okuma yazma kursunu tamamlayarak hayalini gerçekleştirdi

Kilis'te yaşayan Mevlüde Ketrez, Kilis Valiliği tarafından desteklenen okuma yazma kursuna katılarak 4 ayda okuma yazmayı öğrendi. Ketrez, üniversite hayali kuruyor.

16.08.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te yaşayan 66 yaşındaki Mevlüde Ketrez, "çocuklarımı okuttum ve bundan sonra da ben okuyacağım" diyerek başladığı kursta hayalini gerçekleştirdi.

Dört çocuk annesi Ketrez, Kilis Valiliğinin koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün, Kilis Eğitim, Sosyal, Kültür, Sanat ve Araştırma Derneğine verdiği destekle hayata geçirilen "Huzur Konağı" bünyesinde açılan okuma-yazma kursuna katıldı.

Kursta aldığı dersler sayesinde 4 ayda okuma yazmayı öğrenen Ketrez, üniversite hayali kuruyor.

Mevlüde Ketrez, AA muhabirine, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocukluk döneminde kız çocuklarının okumasına sıcak bakılmadığı için okula gidemediğini belirten Ketrez, "Okumak istiyordum ama babaannem beni okula göndermedi. Okumayı çok seven biriydim. Çocuklarımı okuttum ve bundan sonra da ben okuyacağım diyerek kursa başladım." dedi.

"Tek başıma bir yere gidemiyordum"

Okuma yazma öğrenmenin hayatını kolaylaştırdığını dile getiren Ketrez, şunları kaydetti:

"Önceden hastaneye gittiğimde doktorların isimlerini okuyamıyordum ama şimdi okuyabiliyorum, özgürce tek başıma hastaneye gidebiliyorum. Okuma yazma bilmediğim için tek başıma bir yere gidemiyordum. Dolmuşun üzerindeki yazıları, markette rakamları okuyamıyordum şimdi hepsini öğrendim."

Okumanın yaşı olmadığını anlatan Ketrez, üniversite okuma hedefinin olduğunu söyledi.

Kursta okuma yazma kursunun yanında çeşitli etkinliklere de katıldığını belirten Ketrez, emeği geçenlere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog Nagihan Aydar ise Mevlüde Ketrez'in okuma yazma öğrenme talebini yerine getirmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğretici Emine Güler de Ketrez'in kısa sürede okuma yazma öğrendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Kilis Valiliği, kilis, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 66 yaşındaki Mevlüde Ketrez, okuma yazma kursunu tamamlayarak hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
14:01 Bomba iddia Sakarya’da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı Bomba iddia! Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı
13:39 Suriye’de peş peşe depremler Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi Suriye'de peş peşe depremler! Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
21:24 Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz
20:50 Rapid Wien’e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Rapid Wien'e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
20:16 Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 14:54:26. #1.12#
SON DAKİKA: 66 yaşındaki Mevlüde Ketrez, okuma yazma kursunu tamamlayarak hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement