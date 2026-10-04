68 yaşındaki kişiyi dolandıranlara yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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68 yaşındaki kişiyi dolandıranlara yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ merkezli 9 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma, 68 yaşındaki kişinin ziynet eşyası ve dövizlerini teslim ettiği ihbarıyla başlatılmıştı.

Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 68 yaşındaki bir kişinin şüphelilerin yönlendirmesiyle evindeki ziynet eşyası ve dövizleri teslim ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ???????şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkTekirdağGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: 68 yaşındaki kişiyi dolandıranlara yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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