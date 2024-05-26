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(GİRESUN) - Uluslararası Giresun Aksu Festivali etkinlikleri kapsamında 21 kilometrelik "7. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu" koşuldu.

Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Giresun Maratonspor Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 7. Runkeresus Giresun Yarı Maratonu'nda sporcular yarıştı. Giresun Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı'nın start vermesiyle başlayan koşuya; Giresun'dan, Türkiye genelinden ve yurt dışından çok sayıda sporcu katıldı. Ödül töreni ise Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşti.

Yarı Maraton'un Giresun'un tanıtımı için çok değerli olduğunu belirten Giresun Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı, şunları söyledi:

"Festivalimiz etkinlikleri içerisinde yer alan Giresun Yarı Maratonu'na gösterilen ilgi bizleri son derece mutlu etti. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Maratonumuz her yıl daha da büyüyor ve gelişiyor. Organizasyondan dolayı Giresun Maraton Kulübü Başkanı Fatih Kitapçı ve ekibi ile organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."