70 Yıllık Aşk: Kalyoncu Çifti

Kırklareli'nde 1956 yılında evlenen Hasan ve Ayşe Kalyoncu çiftinin 70 yıllık evlilikleri, çevrelerinde takdir topluyor.

İnece beldesi Ulukonak Mahallesi'nde 70 yıl önce tanışarak dünyaevine giren 96 yaşındaki Hasan Kalyoncu ile 90 yaşındaki Ayşe Kalyoncu, sevgilerini ilk günkü gibi yaşatıyor.

Yaşamlarını oğullarıyla sürdüren çift, günlerini evlerinde sohbet ederek geçiriyor.

Ayşe Kalyoncu, AA muhabirine, eşiyle görücü usulü tanışarak evlendiklerini söyledi.

1956 yılında evlendiklerini anlatan Kalyoncu, eşini ilk gördüğünde çok heyecanlandığını belirtti.

İki çocuk sahibi olduklarını dile getiren Kalyoncu, yokluk ve varlık içinde bir ömür geçirdiklerini ifade ederek, "16 yıl Almanya'da, 12 yıl da İstanbul'da yaşadık. Evlilikte en önemli şey huzur. Biz hep güle güle geçindik. Hanede birlik olduktan sonra geçim oluyor." dedi.

Birbirlerine her zaman sevgi ve saygıyla yaklaştıklarını vurgulayan Kalyoncu, sevginin olduğu yerde huzurun da olduğunu vurguladı.

Eşini ilk günkü gibi sevdiğini ifade eden Kalyoncu, "Hanede varlık olmuş, geçim olmamış onun kıymeti yok. Gençler birbirlerinin kıymetini bilsin. Birbirimize sevgimiz hiç bitmedi. Öyle olmasa zaten 70 yıl geçinemezdik." diye konuştu.

"Sevgi ve saygı olunca her şey aşılıyor"

Hasan Kalyoncu da eşiyle çok güzel yıllar geçirdiğini belirterek, eşini çok sevdiğini ve kendisini hiçbir zaman üzmediğini söyledi.

Eşiyle çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Kalyoncu, eşinin kendisini hiçbir zaman üzmediğini belirtti.

Genç yaşta evlendiklerini ve hayatın zorluklarını birlikte göğüslediklerini anlatan Kalyoncu, evliliklerinde sabır ve anlayışın en önemli unsur olduğunu vurguladı.

Eşine her zaman saygı duyduğunu belirten Kalyoncu, "İyi günde de kötü günde de hep yan yana olduk. Hayat kolay değildi ama biz hiçbir zaman birbirimizi kırmadık. Sevgi ve saygı olunca her şey aşılıyor." dedi.