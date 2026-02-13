70 Yıllık Aşk: Kalyoncu Çifti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

70 Yıllık Aşk: Kalyoncu Çifti

70 Yıllık Aşk: Kalyoncu Çifti
13.02.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan ve Ayşe Kalyoncu, 70 yıldır süren evlilikleriyle sevgi ve saygının önemini vurguluyor.

Kırklareli'nde 1956 yılında evlenen Hasan ve Ayşe Kalyoncu çiftinin 70 yıllık evlilikleri, çevrelerinde takdir topluyor.

İnece beldesi Ulukonak Mahallesi'nde 70 yıl önce tanışarak dünyaevine giren 96 yaşındaki Hasan Kalyoncu ile 90 yaşındaki Ayşe Kalyoncu, sevgilerini ilk günkü gibi yaşatıyor.

Yaşamlarını oğullarıyla sürdüren çift, günlerini evlerinde sohbet ederek geçiriyor.

Ayşe Kalyoncu, AA muhabirine, eşiyle görücü usulü tanışarak evlendiklerini söyledi.

1956 yılında evlendiklerini anlatan Kalyoncu, eşini ilk gördüğünde çok heyecanlandığını belirtti.

İki çocuk sahibi olduklarını dile getiren Kalyoncu, yokluk ve varlık içinde bir ömür geçirdiklerini ifade ederek, "16 yıl Almanya'da, 12 yıl da İstanbul'da yaşadık. Evlilikte en önemli şey huzur. Biz hep güle güle geçindik. Hanede birlik olduktan sonra geçim oluyor." dedi.

Birbirlerine her zaman sevgi ve saygıyla yaklaştıklarını vurgulayan Kalyoncu, sevginin olduğu yerde huzurun da olduğunu vurguladı.

Eşini ilk günkü gibi sevdiğini ifade eden Kalyoncu, "Hanede varlık olmuş, geçim olmamış onun kıymeti yok. Gençler birbirlerinin kıymetini bilsin. Birbirimize sevgimiz hiç bitmedi. Öyle olmasa zaten 70 yıl geçinemezdik." diye konuştu.

"Sevgi ve saygı olunca her şey aşılıyor"

Hasan Kalyoncu da eşiyle çok güzel yıllar geçirdiğini belirterek, eşini çok sevdiğini ve kendisini hiçbir zaman üzmediğini söyledi.

Eşiyle çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Kalyoncu, eşinin kendisini hiçbir zaman üzmediğini belirtti.

Genç yaşta evlendiklerini ve hayatın zorluklarını birlikte göğüslediklerini anlatan Kalyoncu, evliliklerinde sabır ve anlayışın en önemli unsur olduğunu vurguladı.

Eşine her zaman saygı duyduğunu belirten Kalyoncu, "İyi günde de kötü günde de hep yan yana olduk. Hayat kolay değildi ama biz hiçbir zaman birbirimizi kırmadık. Sevgi ve saygı olunca her şey aşılıyor." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 70 Yıllık Aşk: Kalyoncu Çifti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu

12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:23:19. #7.11#
SON DAKİKA: 70 Yıllık Aşk: Kalyoncu Çifti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.