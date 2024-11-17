75 Yaşında Eğitimle Gençleşiyor - Son Dakika
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75 Yaşında Eğitimle Gençleşiyor

75 Yaşında Eğitimle Gençleşiyor

Kocaeli'nde yaşayan mühendis Hamdi Taş, 75 yaşında mesleki eğitim alarak gençlere örnek oluyor.

17.11.2024 14:17
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Kocaeli'nde yaşayan 75 yaşındaki mekanik tesisat firması sahibi mühendis Hamdi Taş, 5 yıldan bu yana haftanın 3-4 günü geldiği İstanbul'daki mesleki eğitim veren akademide öğrenmenin yaşının olmadığını gösteriyor.

Kadıköy'deki özel bir akademide eğitim alanlar arasında dikkati çeken mühendis Hamdi Taş, kilometrelerce yol aşıp geldiği kurumdaki gençlere öğrenme azmiyle örnek oluyor.

Hamdi Taş, AA muhabirine, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olduğunu, yaklaşık 40 yıldır sahibi olduğu firmada emekliliği sonrası 60 yaşında bilgisayarla tanıştığını söyledi.

İşle ilgili eğitimler almak için çok gayret gösterdiğini dile getiren Taş, "Excel eğitimleri, bilgisayar destekli teknik çizim ve tasarım için AutoCAD dersleri aldım. Sonrasında Revit eğitimi ve animasyonun yanı sıra binaların ve diğer nesnelerin fotogerçekçi görüntülerini oluşturmak için kullanılan Max programını öğrendim. Sonra bu eğitim akademisiyle tanıştım. Burada da uluslararası Revit ile makineci, elektrikçi, mimarın kısaca 3-4 bölümün bir arada çalıştığı eğitimi gördüm." dedi.

Hamdi Taş, eğitimler çok hoşuna gidince bilgisayar üzerine çizim eğitimi aldığını belirterek, hocalarının bunu başarıyla tamamlaması için derslere gelmesini istediğini kaydetti.

Bu akademide farklı alanlarda 5 yıldır eğitim aldığına dikkati çeken Taş, "Her gün bir şey öğrenmek çok hoşuma gidiyor. Bu yaştan sonra eğitimin bu kadar zevkli, bu kadar bana lazım olduğunu ve hiçbir şey bilmediğimi öğrendim. Bu, bana çok iyi geldi. Artık buraya gelip, eğitimleri almadan da duramıyorum. Benim çalışmaktan, işten, eğitimden başka hayatım boyunca hiçbir hayalim yok." diye konuştu.

"Her şeyi öğrenmek beni çok daha mutlu ediyor"

Taş, eğitimle adeta ruhunu tatmin ettiğini vurgulayarak, akademideki gençlerden çok şey öğrendiğini söyledi.

Eğitimlerde bilgisayar üzerinde öğrendiği çizim tekniklerini firma sahiplerinin gördüklerinde şaşırdıklarını aktaran Taş, "Kocaeli'nde oturuyorum, iş yerim de orada. Buraya 3 saatte geliyor, 3 saatte de gidiyorum. Toplam 6 saat sürüyor. Haftada 3-4 gün de geldiğim oluyor. Ders durumuna göre bazen 2 gün de gelebiliyorum. Yolculuk yoruyor ama eğitim beni daha mutlu ediyor. Her şeyi öğrenmek beni çok daha mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitimle ilgili tavsiyelerde bulunurken duygulanan Hamdi Taş, şunları kaydetti:

"Bizden sonraki kuşağa asla eğitimleri bırakmamayı ve ömür boyu öğrenmeyi tavsiye ederim. Öğrenmek çok güzel bir şey. Keşke genç olsaydım. İnsanlar yaşlandıkları için üzülmez, bir zamanlar gençliği yaşadıkları için üzülür. Oğlum ve torunum yaşındaki insanlarla aynı sınıfta olmak güzel bir şey ama bir yandan da üzücü bir durum. Çünkü onlar genç, adeta bilgisayar içinde yaşamışlar. Her şeyi, dokundukları her noktayı çok iyi biliyorlar ama ben reflekslerim ve gözlerim itibarıyla aynı noktaya bakamıyorum, zor görüyorum. Ama öğrenmekten de mutlu oluyorum. Ben mezara gidinceye kadar hatta yarın öleceğimi bilsem eğitime gelirim. Kocaeli'nden buraya geldiğimde bazen tahtaya bakmaktan yoruluyorum, ders arasında uykum geliyor. Ders veren hocalarım iyi olduğu için onlara saygısızlık olmasın diye kendimi zorluyorum. Arada bir uykum gelmesin diye saçımın telini çekiyorum."

"Hamdi Bey'le aileden biri gibi olduk"

Üçüncü Binyıl Akademi'nin kurucusu Murat Üstüntaş, 2008 yılından itibaren mühendislik bölümü ağırlıklı öğrencilere eğitimler verdiklerini söyledi.

Akademiye gelen Hamdi Taş'ın 75 yaşında olmasına rağmen sürekli kendisini geliştiren biri olduğunu ifade eden Üstüntaş, "Bu isteğiyle alakalı tüm öğrencilerimizle olduğu gibi onunla da ilgilendik. Hamdi Bey, şu anda 20'li yaş gruplarındaki öğrenciler kadar tasarım ve analiz konularına hakim oldu. Bu sayede hem kendini daha mutlu hissediyor hem de planladığı projelerin üstesinden gelebiliyor. Hamdi Bey'le aileden biri gibi olduk. Fırsat buldukça bizi ziyaret ediyor, çay kahve ve iş sohbetleri yapıyoruz." dedi.

Merkezdeki öğrencilerin bizzat üretim yapıp, birebir deneyim kazandığını anlatan Üstüntaş, kendisini geliştirmek isteyenlerin yaşına ve öğrenim düzeyine bakmaksızın akademide eğitim aldığını, yeterli pratiği kazanan öğrencilerin iyi şartlarda bir iş bulmaları içinde destek sağladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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